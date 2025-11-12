Pao rebalans splitskog proračuna, Šuta: Spreman sam za izvanredne izbore

"Ne bojim se novih izbora, ja sam spreman za njih, ako trebaju novi izbori neka ih bude", rekao je Šuta.

Za prijedlog rebalansa proračuna glasovalo je 14 vijećnika, 15 je bilo protiv, a jedan suzdržan. Time nije dobio natpolovičnu većinu od 16 glasova od ukupno 31 vijećnika koliko broji splitsko Gradsko vijeće.

Nezavisni vijećnik Davor Matijević, koji je nakon lokalnih izbora istupio iz SDP-a, rekao je da je protiv rebalansa proračuna koji predlaže Šuta te da će biti i protiv proračuna za 2026. ako se ne ishodi dodjeljivanje Hotela Zagreb u Duilovu za potrebe Doma za starije, a to bi moglo presudno utjecati da sadašnja vlast ne dobije većinsku potporu za taj proračun.

Moj uvjet je ili Hotel Zagreb pokloniti Splitu za Dom za starije i u tom slučaju ću glasovati za proračun za 2026. ili ću vratiti mandat SDP-u neka upravlja njime, poručio je Matijević.