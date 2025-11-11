'Ovdje se radi o fiskalnoj odgovornosti i prije svega želimo zaštititi ljude koji su po nalogu bivšeg gradonačelnika obavljali isplate iz gradskog proračuna. Na potezu su svi gradski vijećnici, pa i oni iz stranke Centar, jer ako se rebalans ne usvoji, nastat će problem za sve one koji su potpisivali dokumente i radili isplate, ali i samog bivšeg gradonačelnika, protiv kojeg ću morati poduzeti mjere', rekao je Šuta .

Stranka Centar bivšeg gradonačelnika Splita Ivice Puljka organizirala je konferenciju za medije potaknuta današnjim riječima svog nasljednika, gradonačelnika Tomislava Šute , koji je komentirao da će prijaviti Puljka nakon izglasavanja rebalansa proračuna , ako ga ne podrži.

Na pitanje novinara pojasnio je da pod 'mjerama' misli na prijavu Državnom odvjetništvu te bi ono trebalo procijenili radi li se o prekršaju ili kaznenom djelu. Šuta tvrdi da je u svom mandatu Ivicu Puljka već prijavilo Ministarstvo financija zbog kršenja fiskalne discipline te da se taj postupak vodi na Prekršajnom sudu.

'Gradonačelnik Tomislav Šuta nas ucjenjuje kako bi prikrio vlastitu nesposobnost, jer njegova trgovačka koalicija još uvijek nije dogovorila većinu za rebalans proračuna', poručio je na konferenciji za medije gradski vijećnik Centra Igor Skoko, naglašavajući da je riječ o Šutinom proračunu koji je već prošao jedan rebalans pa je u njega mogao staviti sve što želi, prenosi N1.

'Šuta je nakon izbora izbora dijelio šakom i kapom gradski novac i sad se našao u problemu. I u tome je cijela priča. Ako nije u stanju voditi grad, neka se makne. A ne da stalno kuka i plače kako nešto ne može. Ne može jer ne zna. Mandat je tek započeo, a već radi u suprotnosti s onim što je najavljivao', rekao je gradski vijećnik.

Upozorio je i na pokretanje procedure za podizanje poreza na nekretnine za 150 posto. 'Nakon što je najavio gradnju zgrada na Mejašima i Ravnim njivama, gdje su upravo njegovi vijećnici protestirali protiv gradnje, sada je namjerava podići porez, iako je odluka o tome donesena u veljači. Tada nisu predlagali nikakvo povećanje poreza na nekretnine niti su u svom programu najavili da će povećavati namete građanima. Šuta je obećavao i da neće biti trgovine s Kerumom i partnerima pa vidimo kadroviranja u Nadzornim odborima i Upravnim vijećima ljudi bez škole i bez ikakvih kriterija. Gledamo i lakrdiju s natječajem u PiN-u', naveo je Skoko.

Prema riječima saborske zastupnice i gradske vijećnice Marijane Puljak, Centar ne pristaje na ucjene. 'To da politička stranka ucjenjuje oporbu u Gradskom vijeću da mora glasati za rebalans inače će represivni aparat djelovati protiv nas je neviđeno u civiliziranom svijetu. Pretvaramo se u Srbiju', rekla je Puljak, dodajući i da se sumnja na kazneno djelo u normalnom svijetu prijavljuje sama po sebi.

'Fascinantno je to kako HDZ vidi svijet - ako glasaš za moj prijedlog, progledat ću ti kroz prste za ono što smatram kaznenim djelom. Stoga poručujem HDZ-u i Šuti da ovakve ponude daju svojim javnim i prikrivenim koalicijskim partnerima. Vi koji desetljećima funkcionirate pomoću političke trgovine najbolje znate kako se to radi. Samo dajte više svojim partnerima i oni će rado glasati za rebalans. Split vas ionako ne zanima', zaključila je.