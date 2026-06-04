Hrvatska dobila dvije packe Europske komisije: Ovaj put je razlog promet

Komisija je Hrvatskoj, Belgiji, Rumunjskoj, Slovačkoj i Švedskoj poslala službene opomene jer nisu pravilno prenijele izmijenjenu direktivu o korištenju vozila unajmljenih bez vozača za cestovni prijevoz tereta.

Izmijenjenom direktivom uspostavlja se jedinstveni regulatorni okvir kako bi se prijevoznicima u cijelom EU-u omogućio ravnopravniji pristup tržištu unajmljenih vozila. Direktiva omogućuje da prijevoznici registrirani u EU-u koriste vozila unajmljena u bilo kojoj državi članici, pod uvjetom da poštuju primjenjive zakone i sigurnosne zahtjeve. Također se pojednostavnjuje dostavljanje relevantnih dokaza i elektronički dokumenti priznaju se kao dokaz usklađenosti.

Komisija smatra da Belgija, Hrvatska, Rumunjska, Slovačka i Švedska nisu osigurale pravilno prenošenje koja se tiče odredbe koja svakoj državi članici nalaže da na svojem državnom području dopusti korištenje vozila koja su unajmila poduzeća s poslovnim nastanom na državnom području druge države članice. Stoga Komisija upućuje službene opomene tim državama članicama, koje imaju dva mjeseca da odgovore i uklone nedostatke koje je Komisija navela. Ako ne dobije zadovoljavajuće odgovore, Komisija im može uputiti obrazložena mišljenja.