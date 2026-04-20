Niz dojava o bombama u školama Splita i okolice, nastava u prekidu

Damir Petranović

20.04.2026 u 10:09

Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Više srednjih škola na području Splita i Splitsko-dalmatinske županije u ponedjeljak ujutro zaprimilo je dojavu o postavljenim bombama, zbog čega je nastava prekinuta

Kako se u ovom trenutku može doznati, radi se o školama u Splitu i Sinju. Iz splitske policije potvrdili su dojave.

'Jutros smo zaprimili informacije da je na službeni e-mail većeg broja škola na području Splitsko- dalmatinske županije zaprimljena elektronička pošta istog sadržaja u kojoj piše da je u obrazovnoj ustanovi postavljena eksplozivna naprava. Policijski službenici su odmah nakon zaprimanja informacije izašli na teren, obavit će se pregledi obrazovnih ustanova i sve potrebne mjere i radnje', rekli su iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

