Hrvatska delegacija već stigla u Crnu Goru: Obavili sastanke prije važnog summita

Andrej Plenković i Gordan Grlić Radman su već razgovarali s Hrvatima u Crnoj Gori, a navečer će s ostalim delegacijama raspravljati o proširenju EU-a
U crnogorskom Tivtu započinje summit EU-Zapadni Balkan. Očekuje se dolazak delegacija dvadesetak europskih delegacija. Među njima su i hrvatski premijer Andrej Plenković i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
"Prije podneva je krenula blokada glavnih prometnica, žila kucavica, Jadranske magistrale, kako bi mogle prolaziti delegacije tako da je to stvorilo probleme nekim građanima i nekim stranim medijima. Oko 1500 policajaca je na terenu, 20 delegacija stiže ili je već došlo, a stigao je i Aleksandar Vučić”, izvijestila je reporterka Nove TV, Paula Klaić Saulačić.
Plenković i Grlić Radman su već obavili prve sastanke, a navečer će razgovarati o postupnoj integraciji zemalja zapadnog Balkana te proširenju EU-a, što su i teme cijelog summita.
"Susreli su se sa zajednicom Hrvata u Crnoj Gori, a u večernjim satima sudjelovat će na svečanoj večeri gdje će biti sve delegacije, svi visoki dužnosnici, premijeri i predsjednici" izvijestila je reporterka.