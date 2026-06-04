Hrvatska delegacija već stigla u Crnu Goru: Obavili sastanke prije važnog summita

U crnogorskom Tivtu započinje summit EU-Zapadni Balkan. Očekuje se dolazak delegacija dvadesetak europskih delegacija. Među njima su i hrvatski premijer Andrej Plenković i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.

"Prije podneva je krenula blokada glavnih prometnica, žila kucavica, Jadranske magistrale, kako bi mogle prolaziti delegacije tako da je to stvorilo probleme nekim građanima i nekim stranim medijima. Oko 1500 policajaca je na terenu, 20 delegacija stiže ili je već došlo, a stigao je i Aleksandar Vučić”, izvijestila je reporterka Nove TV, Paula Klaić Saulačić.