summit u tivtu

Hrvatska delegacija već stigla u Crnu Goru: Obavili sastanke prije važnog summita

M.Da.

04.06.2026 u 18:32

Andrej Plenković
Andrej Plenković Izvor: Pixsell / Autor: Lucija Ocko/PIXSELL
Bionic
Reading

Andrej Plenković i Gordan Grlić Radman su već razgovarali s Hrvatima u Crnoj Gori, a navečer će s ostalim delegacijama raspravljati o proširenju EU-a

U crnogorskom Tivtu započinje summit EU-Zapadni Balkan. Očekuje se dolazak delegacija dvadesetak europskih delegacija. Među njima su i hrvatski premijer Andrej Plenković i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.

"Prije podneva je krenula blokada glavnih prometnica, žila kucavica, Jadranske magistrale, kako bi mogle prolaziti delegacije tako da je to stvorilo probleme nekim građanima i nekim stranim medijima. Oko 1500 policajaca je na terenu, 20 delegacija stiže ili je već došlo, a stigao je i Aleksandar Vučić”, izvijestila je reporterka Nove TV, Paula Klaić Saulačić.

vezane vijesti

Plenković i Grlić Radman su već obavili prve sastanke, a navečer će razgovarati o postupnoj integraciji zemalja zapadnog Balkana te proširenju EU-a, što su i teme cijelog summita. 

"Susreli su se sa zajednicom Hrvata u Crnoj Gori, a u večernjim satima sudjelovat će na svečanoj večeri gdje će biti sve delegacije, svi visoki dužnosnici, premijeri i predsjednici" izvijestila je reporterka. 

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
HISTERIČNE IZJAVE

HISTERIČNE IZJAVE

Paranoja u Vučićevim krugovima: 'Bolje da ide u Gazu nego u Crnu Goru. Preklinjem ga, nek ne ulazi u žičaru'
izglasao parlament

izglasao parlament

Janez Janša po četvrti put postao je premijer Slovenije
CRKVA I POLITIKA

CRKVA I POLITIKA

Papa je isukao alat koji ne koristi često. A koliko su Hrvati uistinu demokršćani?

najpopularnije

Još vijesti