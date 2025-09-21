Palestinski predsjednik: Priznanje naše državnosti korak je prema trajnome miru

Istaknuo je da će "priznanje" ovih zemalja na pravo palestinskog naroda na samoodređenje, slobodu i neovisnost, utrti put prema provedbi rješenja o dvjema državama, omogućujući palestinskoj državi da živi uz Državu Izrael u sigurnosti, miru i skladu."

U svojim kasnijim izjavama Abas je pozdravio i objave Kanade i Australije o priznanju njegove države, koristeći istu terminologiju.

"Predsjednik Države Palestine, Mahmud Abas, pozdravlja činjenicu da je Ujedinjeno Kraljevstvo objavilo priznanje neovisne palestinske države, potvrđujući da je to važan i nužan korak prema postizanju pravednog i trajnog mira", stoji u prvoj izjavi palestinskog predsjedništva.

Izraelski ministri kao odgovor predlažu aneksiju Zapadne obale

Krajnje desno orijentirani izraelski ministri Itamar Ben Gvir i Bezalel Smotrich u nedjelju su pozvali na aneksiju Zapadne obale kao odgovor na australsko, britansko i kanadsko priznanje palestinske države.

"Britansko, kanadsko i australsko priznavanje palestinske države zahtijeva hitan odgovor: hitnu aneksiju Judeje i Samarije (naziv koji Izrael koristi za okupiranu Zapadnu obalu", rekao je ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben Gvir te je pozvao na "potpuno demontiranje Palestinske uprave".

Ministar financija Bezalel Smotrich pojačao je objavu, na platformi X napisavši kako je "jedini odgovor na ovaj antiizraelski potez aneksija domovine židovskog naroda u Judeji i Samariji i konačno napuštanje apsurdne ideje o palestinskoj državi."

"Gospodine premijeru, došlo je vrijeme, a odluka je u vašim rukama", dodao je, obraćajući se Benjaminu Netanyahuu.

No i oporbeni je izraelski vođa Yair Lapid u nedjelju osudio odluku Velike Britanije, Australije i Kanade da priznaju palestinsku državu, nazvavši je "diplomatskom katastrofom".

"To je loš potez i nagrada za terorizam", napisao je Lapid na platformi društvenih medija X. "Funkcionalna izraelska vlada mogla je to spriječiti. Pametnim i ozbiljnim radom, profesionalnim diplomatskim dijalogom, pravilnim zagovaranjem."

Lapid, čija stranka Yesh Atid pripada političkom centru, optužio je desničarsku vladu premijera Benjamina Netanyahua da predsjedava i "sigurnosnom katastrofom" i "diplomatskom krizom".

"Vlada koja nam je donijela najtežu sigurnosnu katastrofu u povijesti zemlje sada donosi i najgoru diplomatsku krizu dosad", napisao je, misleći na napad Hamasa 7. listopada 2023. kada su militanti ubili oko 1200 ljudi i oteli još njih 250.