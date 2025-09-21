Izraelski ministar o priznanju Palestine: To je nagrada za ubojice

Izraelski ministar sigurnosti Itamar Ben-Gvir rekao je u prvoj reakciji da su odluke Velike Britanije, Kanade i Australije o priznanju Palestine u nedjelju nagrada za "ubojice", što se odnosi na militantnu skupinu Hamas čiji je napad u listopadu 2023. pokrenuo gotovo dvogodišnji rat
U tom napadu ubijeno je 1200 ljudi, a 251 osoba je uzeta za taoca, prema izraelskim podacima.
U izraelskoj kampanji koja je uslijedila ubijeno je više od 65.000 Palestinaca, većinom civila, podaci su zdravstvenih vlasti Gaze, a ta je kampanja proširila glad, srušila većinu zgrada i raselila većinu stanovništva, u mnogim slučajevima više puta.
Palestinska ministrica vanjskih poslova Varsen Aghabekian Shahin pozdravila je zemlje koje su priznale palestinsku državu.
"To je potez koji nas približava suverenitetu i neovisnosti. Možda rat neće završiti sutra, ali to je korak naprijed, na kojem moramo graditi", rekla je.
Zapadne vlade su pod pritiskom mnogih u svojim strankama i među stanovništvom koji su ljuti zbog stalnog rasta broja žrtava u Gazi i slika izgladnjele djece.
„Kanada priznaje Državu Palestinu i nudi svoje partnerstvo u izgradnji obećanja mirne budućnosti i za Državu Palestinu i za Državu Izrael“, rekao je u nedjelju kanadski premijer Mark Carney.
Izraelski ministar Ben-Gvir rekao je da će na sljedećoj sjednici kabineta predložiti primjenu suvereniteta na Zapadnoj obali, što de facto znači aneksiju zemlje koju je Izrael zauzeo u ratu 1967.
Također je rekao da bi Palestinska samouprava, koju podržava Zapad i koja ima ograničenu samoupravu na Zapadnoj obali, trebala biti ukinuta.