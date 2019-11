Ovo je anketni listić kojim će učitelji odlučiti prihvaćaju li ponudu, na njemu su dva pitanja

Sindikat hrvatskih učitelja na Facebooku je objavio presliku anketnog listića i dopisa koji su poslali u srijedu prijepodne svim svojim članovima da se očituju o ponudi Vlade

Na listiću su dva pitanja. Prvo: Prihvaćate li prijedlog Vlade RH? Drugo pitanje glasi: Ako ne prihvaćate, jeste li za nastavak štrajka do ispunjenja zahtjeva?

Ukupno bi se u 2020. plaća povećala za 10,4 posto. 'Usto stavljamo osigurač od jedan posto zbog koeficijenata, o kojima će se odlučivati nakon izbora da se izbjegne politizacija, a uredba bi vrijedila za cijelu sljedeću godinu. Očekujemo da će, nakon što sindikati provedu odgovarajuće procedure, doći do okončanja štrajka te da škola počne od petka', rekao je Plenković.

Predstavnik sindikata Branimir Mihalinec izjavio je da to nije ono što su sindikati tražili te da će prepustiti članstvu da se izjasni o tome jer se, kako je kazao, radi o njihovim plaćama.

'Tražili smo koeficijente, Vlada je prihvatila to da o koeficijentima razgovaramo sljedeće godine', rekao je Mihalinec i dodao kako je prošla ponuda bila nula te kako ova ponuda ne zadovoljava njihove zahtjeve. Odbio se izjasniti je li on osobno zadovoljan i kazao kako to nije ono što su očekivali.