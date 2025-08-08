Sindikat na nogama: Hitno potrebno zapošljavanje 10 profesionalnih vatrogasaca u Osijeku

U priopćenju objavljenom u petak Sindikat tvrdi da unatoč jasnoj i dokumentiranoj potrebi za hitnim zapošljavanjem 10 profesionalnih vatrogasaca, Grad Osijek je odlučio odobriti samo troje.

To je, kažu u Sindikatu, neprihvatljiva odluka koja ignorira realnost terena, sigurnost građana i svakodnevne izazove s kojima se suočava Javna vatrogasna postrojba Grada Osijeka.

Podsjećaju da je Vatrogasno vijeće u srpnju donijelo takvu odluku na osnovu stručne procjene temeljene na operativnim potrebama, raspoloživom kadru i sve većem broju intervencija.