Nastavnici nezadovoljni ponudom Vlade: Ako nije bilo pregovora o koeficijentima, nisu nam ponudili ništa

Štrajk u prosvjeti traje već više od mjesec dana te su nakon velikog prosvjeda održanog na Trgu bana Josipa Jelačića 25. studenog, na kojem se skupilo na desetke tisuća prosvjednika, uslijedili pregovori. Poslije gotovo osam sati razgovora u utorak 26. studenog premijer Andrej Plenković objavio je kako je postignut kompromis, no sindikati nisu oduševljeni postignutim jer kažu da to nije ono što su tražili. Svejedno, od svoga će članstva zatražiti odluku na referendumu koji bi trebao biti proveden u srijedu i četvrtak

Prema ponudi Vlade, plaće učiteljima i profesorima u 2020. godini bit će povećane za ukupno 10,40 posto. Vlada nudi povećanje plaće po principu nekoliko povećanja dodatka, a Plenković je u utorak navečer objasnio kako bi to izgledalo.

'Paket je sljedeći: od 1. prosinca povećat će se plaća učiteljima i profesorima za tri posto kroz dodatak Granskom kolektivnom ugovoru (GKU), a od 1. siječnja temeljem GKU-a plaća bi se povećala za još dva posto. To znači da će profesori i učitelji temeljem ovog dogovora već u veljači imati veću plaću za pet posto. Također, dogovorili smo da od 1. lipnja ide još dva posto kroz temeljni kolektivni ugovor i jedan posto kroz dodatak GKU-u, što znači da bi plaća krajem školske godine u odnosu na danas bila veća za osam posto. Od 1. listopada plaća bi se povećala za još dva posto. Ukupno, 10,40 posto. Istodobno, ide osigurač od dodatnih jedan posto od 1. prosinca iduće godine u varijanti da se ne donese uredba o koeficijentima složenosti poslova', izjavio je Plenković nakon višesatnih pregovora u utorak kasno navečer.

'Vlada u ovom trenutku nije željela razgovarati o koeficijentima i to je mana dogovora. Što se tiče materijalnih prava, koliko znamo dosad, ispregovarano je povećanje od četiri posto u odnosu na ostale javne i državne službe, što predstavlja nešto manje od onog što bismo dobili povećanjem koeficijenta. No materijalna prava nisu jedino što se artikuliralo u našim zahtjevima', objašnjava profesorica povijesti i talijanskog jezika Ana Nikolić iz Prirodoslovne škole u Splitu.

Profesorica njemačkog jezika Dinka Štiglmayer Bočkarjov iz Osnovne škole Augusta Harambašića u Zagrebu ističe da ako nije bilo pregovora o koeficijentima - nisu im ponudili ništa, pa smatra da to ne trebaju prihvatiti.

Dodao je da će Vlada sa sindikatima i vanjskom institucijom koju će angažirati raditi na uredbi o koeficijentima složenosti poslova te da će u slučaju dogovora platiti dane u štrajku i nakon 15. studenog.

U srijedu i četvrtak sindikati će provesti izjašnjavanje među članovima i zaposlenima u sustavu obrazovanja koji su u štrajku te ovisno o rezultatu odlučit će hoće li se štrajk prekinuti i hoće li biti nastave u petak, kako je najavio predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Branimir Mihalinec.

'Nećemo posebno ljudima sugerirati nešto s obzirom da to nije ono što smo tražili, a to su koeficijenti. Ovo ne zadovoljava naše zahtjeve, ali ljudi moraju odlučiti je li ovo dovoljan motiv da prekinu sa štrajkom, a radi o njihovim plaćama i njihovom statusu', rekao je, zaključujući da je on osobno umjereno zadovoljan postignutim.