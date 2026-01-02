Ovako se u Srbiji postaje premijerom: Vučićev odabranik otkrio bizarne detalje

Premijer Srbije, Đuro Macut priznao je da je na tu dužnost stupio nakon što ga je nazvao predsjednik Aleksandar Vučić dok je u policijskoj postaji plaćao registraciju za vozilo
Premijer Srbije, Đuro Macut, inače liječnik po struci, od travnja je na toj dužnosti. U jeku previranja u zemlji, imenovao ga je Aleksandar Vučić. Jasno, nije bilo izbora, a Macut je po prvi puta otkrio pod kojim je neobičnim okolnostima došao na dužnost.
"Ja sam stvarno bio zatečen. Supruga i ja otišli smo registrirati automobil, nije mi palo na pamet, ni blizu… Onda, kad je krenula ta serija poziva, prvi je zvao predsjednik. Bio sam u jednoj beogradskoj policijskoj postaji i izašao sam uplatiti registraciju, tada je predsjednik nazvao i tako je to izgledalo", prenosi Macutove riječi Nova.rs.
Opisujući razgovor s Aleksandrom Vučićem. Macut je rekao kako je bio zgrožen kad je čuo što mu se sve nudi. Na pitanje je li ponudu za premijersku funkciju dobio telefonom, otkrio je kako se u Srbiji biraju najviši politički dužnosnici.
"Mislim, kako, kad se prije toga nismo službeno poznavali? Ali, to je bilo telefonom“, potvrdio je Macut kako je odabran.
Tigar s elementima medvjeda koji spava zimski san
Podsjetimo, funkcija predsjednika vlade u Srbiji je, kao i u Hrvatskoj, pozicija s najvećom političkom odgovornošću, ali i moći. Način na koji se dolazi do te funkcije je, moglo bi se zaključiti, potpuno različit.
No, Macut nije iznenadio samo tim priznanjem. Naime, zemlju u kojoj je svaki treći građanin na rubu siromaštva nazvao je "ekonomskim tigrom s elementima medvjeda".
"Prateći situaciju u regiji i u Europi, mogu reći da smo mi mali tigar na Zapadnom Balkanu, na jugoistoku Europe. Taj jedan tigar s elementima medvjeda, koji spava zimski san. Ove posljednje godine bilo je malo tog zimskog sna, kada smo se ekonomski uspavali, upravo zbog okolnosti u kojima smo se nalazili", zaključio je Macut.