Ovako se u Srbiji postaje premijerom: Vučićev odabranik otkrio bizarne detalje

Premijer Srbije, Đuro Macut, inače liječnik po struci, od travnja je na toj dužnosti. U jeku previranja u zemlji, imenovao ga je Aleksandar Vučić. Jasno, nije bilo izbora, a Macut je po prvi puta otkrio pod kojim je neobičnim okolnostima došao na dužnost.

"Ja sam stvarno bio zatečen. Supruga i ja otišli smo registrirati automobil, nije mi palo na pamet, ni blizu… Onda, kad je krenula ta serija poziva, prvi je zvao predsjednik. Bio sam u jednoj beogradskoj policijskoj postaji i izašao sam uplatiti registraciju, tada je predsjednik nazvao i tako je to izgledalo", prenosi Macutove riječi Nova.rs.

Opisujući razgovor s Aleksandrom Vučićem. Macut je rekao kako je bio zgrožen kad je čuo što mu se sve nudi. Na pitanje je li ponudu za premijersku funkciju dobio telefonom, otkrio je kako se u Srbiji biraju najviši politički dužnosnici.

"Mislim, kako, kad se prije toga nismo službeno poznavali? Ali, to je bilo telefonom“, potvrdio je Macut kako je odabran.