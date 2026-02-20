VIDEO Vučić natjerao ženu da pred punom dvoranom prizna kako nije majka svog djeteta

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetio je Bor i tamo je razgovarao s građanima, a jedan trenutak s tribine munjevito se proširio društvenim mrežama

Vučiću se obratila gospođa koja se predstavila kao Gordana Karić iz Bora i koja je na samom početku istaknula da ima bolesno dijete koje ima kataraktu i koje je četiri puta operirano u Beogradu, prenosi Blic. 'Liječio se i u Nišu od visokog krvnog tlaka i tahikardije. Pije lijekove i za tlak i za srce. Nikada nismo uzeli pomoć države u posljednje tri, četiri godine. Inače smo korisnici socijalne pomoći. Međutim, problem je što već devet mjeseci ne primam nijedan dinar, Centar za socijalni rad ne govori u čemu je problem. Imam svu dokumentaciju', rekla je ova žena. Kada je završila svoje izlaganje, Vučić ju je pitao zna li što Centar za socijalni rad zapravo radi. 'Nemojte suditi unaprijed. Samo je važno da napadnemo i viknemo "ua". Znate li da oni provjeravaju imovinu?', pitao je Vučić.

Na ovo pitanje, gospođa je rekla da je u sve upućena, ali da određene stvari ne može govoriti pred djetetom dok je Vučić stalno inzistirao da mu 'kaže u čemu je problem'. 'Gospodine predsjedniče, nemam nikakvu imovinu. Imamo kuću u kojoj živimo. Ali čekam nešto već 4,5 godine, ali to vam sada ne mogu reći, ne mogu pred djetetom. Nikada nismo ništa tražili', rekla je. No Vučić ju je ipak odlučio prisiliti da mu kaže o čemu se radi, kako bi 'odmah znali kako riješiti problem'. 'Ne daju mi. Ja sam skrbnik. Ja sam njegova strina, ne daju mi da ga posvojim. Majka mu je preminula, evo sada prvi put kažem. Ispunjavam sve uvjete. Govore: "Bit će, bit će" i na kraju ništa. Ja ga čuvam 13 godina. Nisam htjela da sazna ovo od mene na ovakav način. Da mu nisam majka', rekla je ova žena i počela plakati, nakon čega se Vučić uhvatio za glavu.

Žena govori da ne može priča pred detetom.

Monstrum insistira da mu se kaže u čemu je problem.

Žena pred detetom otkriva da mu ona nije majka nego da je staratelj i da mu je majka preminula.



