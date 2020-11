Otvoreno o političkim sjekirama u koronakrizi: Liječnik iz Vinogradske ne želi se cijepiti, ali će svima preporučiti cijepljenje

I lijeve i desne oporbene stranke su se ujedinile i napustile sabornicu tijekom glasanja o proračunu. Vlada je odbila više od 300 njihovih amandmana, a oporba tvrdi da vladajući odbijaju suradnju u jeku najveće krize od Domovinskog rata. Je li moguć nacionalni konsenzus o ključnim potezima u jeku epidemijske krize?

Tušek je uzvratio rekavši da je u Hrvatskoj 5000 više zaposlenih nego prije krize, da je očuvano 600.000 radnih mjesta s potporom države u realnom sektoru... 'Ako to nije odgovorno upravljanje države, onda ja ne znam što je to', dodao je.

'Nama su potrebni zdravstvo, javno dostupno i besplatno obrazovanje, stanovanje i normalna prehrana. Mi to nismo osigurali ni u ovom proračunu, a on ide onom putanjom kojom su išli svi prije njega', rekla je Peović, dodavši da su istu stvar radili i SDP-ovci u svoje vrijeme.

'Ja se nisam nikad cijepio ni za što što je bilo na tržištu ponuđeno', rekao je, dodavši da će ipak svim pacijentima, poznanicima i prijateljima preporučiti da se cijepe.

'Međutim, definitivno je da određene nejasnoće, određene skepse postoje oko tog cjepiva koje se sad nagurava ubrzanim koracima na tržište i nisam siguran da će ta cjepiva biti dovoljno provjerena da bih ja kao liječnik, kao stručnjak, kao profesor Medicinskog fakulteta mogao mirne duše reći svakom pacijentu, svakom čovjeku - da, treba se cijepiti', poručio je Vrkljan.

Vrkljan je rekao i da je otprilike 45 do 50 posto pacijenata inficirano koronom, što asimptomatski, što simptomatski.

'Na zadnjem testiranju u Zagrebu imate podatak da je 38 posto pacijenata pozitivno. Što to nije to? Od onih koji su pristupili testiranju. Koliko ih sjedi kod kuće asimptomatski?', upitao se.

Tušek je rekao da se radi o širenju psihoze te nedogovornom pristupu situaciji. Hrebak je rekao da će osobno cijepiti i preporučiti svima da se cijepe jer misli da ni nemamo velikog izlaza osim cjepiva. S druge strane, smatra da bi zabrana antivakserima samo dala dodatne argumente. I Bauk je rekao da će se cijepiti.

'Treba li biti obavezno ili ne, to bih prepustio struci, a onda kad struka da preporuku, neka politika odluči tako da će to staviti u zakone', rekao je Bauk.

Hrvatska i Zimbabve

Pred kraj emisije opet je došlo do prepirke između Tušeka i Peović.

'Kažete 5000 zaposlenih, to je čisto friziranje podataka', rekla je Peović. 'Ne, ja to nisam rekao. Vi niste slušali, gospođo Peović. Vi niste slušali. Vi vrtite svoj film, a niste slušali. Ja nisam to rekao', rekao je Tušek. 'Ne možete govoriti da jako dobro stojimo u zaposlenosti', rekla je Peović. 'Ja sam rekao, gospođo Peović, da mi u ovom trenutku, nakon ove krize koju imamo, imamo 5000 zaposlenih više nego što smo imali prije ulaska u krizu', rekao je Tušek. 'Kako se možete s tim hvaliti? Pa na taj način možemo reći da i Zimbabve ima ogroman rast', uzvratila je Peović. 'A kakav rast ima Zimbabve? To su floskule', poručio je Tušak, dodavši da Peović nema puno veze s realnom ekonomijom. Hrebak je rekao da neoliberalni kapitalizam u Hrvatskoj ne postoji.