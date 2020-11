Epidemiolog Kolarić zagovara online nastavu i poziva na drukčiju proslavu Božića

Nove epidemiološke mjere su gotove, definirane, predstavljene i analizirane na užem kabinetu Vlade. Javnosti će biti predstavljene sutra. Epidemiolog Branko Kolarić, član vladinog znanstvenog savjeta Kolarić kaže da ne zna hoće li se potpuno zatvoriti ugostiteljski objekti jer odluke o tome donosi stožer, o nastavi i školama Ministarstvo obrazovanja, a Ministarstvo rada ima povjerenstvo za starije osobe.

"Nisam vidio mjere, imamo najave strožih mjera. Apsolutno ih podržavam zbog situacije, zbog broja umrlih i zbog zdravstvenog sustava", rekao je epidemiolog koji ističe da je još prije mjesec dana govorio da imamo visok broj zaraženih i da treba nešto poduzeti. "A sad imamo i velik broj teško bolesnih u bolnicama", dodao je za Dnevnik Nove TV.

Ograničavanja kretanja i zatvaranja kao iz prvog vala neće biti, no trebalo bi ograničiti druženja, kaže. "Gdje se ljudi zadržavaju duže od 15 minuta bez maski bi trebalo maksimalno ograničiti. No i to kad napravimo sljedeća četiri tjedna ćemo imati velik pritisak na zdravstveni sustav", rekao je.