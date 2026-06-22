Otvara se jadranski raj: Komplet ležaljki naplaćuju čak 240 eura, ali u pozadini bukti ozbiljan skandal!

Nakon punih pet godina pauze, jedno od najekskluzivnijih ljetovališta na Jadranskom moru, luksuzno hotelsko naselje Sveti Stefan u Crnoj Gori, ponovno se 1. srpnja vraća na svjetsku turističku kartu, javlja crnogorski portal Vijesti.me.
Sve je spremno za dolazak elite, a u punoj su funkciji i dva svjetski poznata brendirana restorana, "Zuma" i "Nammos". Ipak, ono što je odmah privuklo najveću pozornost javnosti u regiji jesu astronomske cijene na tamošnjim plažama.
Ležaljka skuplja od prosječnog apartmana
U skladu s dogovorom postignutim s Vladom Crne Gore, kultna Kraljičina plaža bit će rezervirana isključivo za goste hotela od 8 do 20 sati. Za one koji ne odsjeda u hotelu, a žele komadić ovog luksuza, cijene su paprene.
Kako doznaju Vijesti, iznajmljivanje kompleta ležaljki sa suncobranom, uz pripadajuću uslugu, na ovoj će plaži koštati nevjerojatnih 240 eura. Nešto "jeftinije" proći će posjetitelji na hotelskoj plaži (Zapadna svetostefanska plaža), gdje najam dviju ležaljki i suncobrana iznosi 220 eura.
Za lokalno stanovništvo i mještane osiguran je tek dio prostora na Velikoj Miločerskoj (Kraljevoj) plaži te dio Zapadne svetostefanske plaže.
Padaju kaznene prijave zbog ograda i slobode kretanja
No, povratak elitnog turizma ne prolazi glatko. Pristup plažama ponovno je izazvao golemo nezadovoljstvo lokalnog stanovništva. Mjesna zajednica Sveti Stefan već je podnijela kaznenu prijavu protiv zakupca, ali i pojedinih državnih tijela.
Mještani ih terete za kazneno djelo povrede slobode kretanja. Prema njihovim tvrdnjama, zakupac je, unatoč pravomoćnoj sudskoj presudi, ponovno postavio ograde koje građanima onemogućuju prolazak popularnim šetalištem od Svetog Stefana do Miločerskog parka u razdoblju od 8 do 20 sati. Dok bogataši plaćaju stotine eura za dan na plaži, u pozadini se tako sprema novi pravni i politički rat na crnogorskoj obali.