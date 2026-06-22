Otvara se jadranski raj: Komplet ležaljki naplaćuju čak 240 eura, ali u pozadini bukti ozbiljan skandal!

Sve je spremno za dolazak elite, a u punoj su funkciji i dva svjetski poznata brendirana restorana, "Zuma" i "Nammos". Ipak, ono što je odmah privuklo najveću pozornost javnosti u regiji jesu astronomske cijene na tamošnjim plažama.

Ležaljka skuplja od prosječnog apartmana

U skladu s dogovorom postignutim s Vladom Crne Gore, kultna Kraljičina plaža bit će rezervirana isključivo za goste hotela od 8 do 20 sati. Za one koji ne odsjeda u hotelu, a žele komadić ovog luksuza, cijene su paprene.

Kako doznaju Vijesti, iznajmljivanje kompleta ležaljki sa suncobranom, uz pripadajuću uslugu, na ovoj će plaži koštati nevjerojatnih 240 eura. Nešto "jeftinije" proći će posjetitelji na hotelskoj plaži (Zapadna svetostefanska plaža), gdje najam dviju ležaljki i suncobrana iznosi 220 eura.