Otkriven uzrok tragedije u Psihijatrijskoj bolnici: Sve je počelo banalno...

Policijska uprava primorsko-goranska objavila je jučer rano poslijepodne, nakon okončanog očevida, kako je isključen tehnički faktor kao mogući uzrok požara u Psihijatrijskoj bolnici Lopača, u kojem je jedan pacijent smrtno stradao, dok je petnaestak osoba ozlijeđeno.

To bi značilo da je požar uzrokovan tzv. ljudskim faktorom, no zasad za to nema službenih objašnjenja. Iz krugova bliskih istrazi ipak se doznaje kako je dosadašnji rad istražitelja na slučaju pokazao da se u pozadini požara nalazi banalan događaj, piše Novi list.

Neslužbeno se saznaje da je u petak poslijepodne jedan pacijent u sobi pušio i pio kavu. No, cigareta mu je u jednom trenutku ispala iz ruke, planula je vatra... Čovjek koji je, po svemu sudeći, nehajem izazvao požar nije onaj koji je smrtno stradao, 68-godišnji muškarac, psihijatrijski bolesnik. Izvor blizak istrazi navodi nam kako je rekonstrukcija događaja pokazala da je njega počeo gušiti dim, pa je izašao iz sobe na balkon, gdje je i pronađen mrtav.