FOTO Pogledajte kaos u Zagrebu: Kamion u Savskoj pokidao tramvajske žice, jedna pala i ozlijedila ženu

Zbog nesreće u kojoj je teretno vozilo oštetilo kontaktnu mrežu na Savskoj cesti kod Koturaške ulice, u Zagrebu je trenutno u prekidu tramvajski promet nekim od najprometnijih gradskih ulica.

Kako javlja ZET, tramvaji do daljnjega ne voze Savskom cestom, Vukovarskom, Vodnikovom, Tratinskom i Ozaljskom ulicom, što je u ovim trenucima uzrokovalo goleme izmjene u trasama javnog prijevoza i velike gužve. 'Na stanici Studentski centar na Savskoj cesti veliki kamion je povukao tramvajsku mrežu, koja je ostala visjeti, javila je građanka za Jutarnji list. Da stvar bude gora, jedna od tih žica pala je i ozlijedila jednu žensku osobu. Kamion je samo produžio dalje prema križanju Vukovarske i Savske, ali građani su ženi uskočili u pomoć, a ubrzo je došla i Hitna pomoć.

Kolaps u Savskoj Izvor: Cropix / Autor: Neja Markicevic







+5 Kolaps u Savskoj Izvor: Cropix / Autor: Neja Markicevic

Problemi u prometu Zbog ove izvanredne situacije tramvaji linija 5 i 17 koji su se zatekli u Prečkom trenutno prometuju na skraćenoj relaciji od Prečkog do Savskog mosta, dok je dio tramvaja iz smjera Maksimira i Trga žrtava fašizma preusmjeren prema Zapadnom kolodvoru.