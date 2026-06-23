FOTO Pogledajte kaos u Zagrebu: Kamion u Savskoj pokidao tramvajske žice, jedna pala i ozlijedila ženu

Zbog nesreće u kojoj je teretno vozilo oštetilo kontaktnu mrežu na Savskoj cesti kod Koturaške ulice, u Zagrebu je trenutno u prekidu tramvajski promet nekim od najprometnijih gradskih ulica.
Kako javlja ZET, tramvaji do daljnjega ne voze Savskom cestom, Vukovarskom, Vodnikovom, Tratinskom i Ozaljskom ulicom, što je u ovim trenucima uzrokovalo goleme izmjene u trasama javnog prijevoza i velike gužve.
'Na stanici Studentski centar na Savskoj cesti veliki kamion je povukao tramvajsku mrežu, koja je ostala visjeti, javila je građanka za Jutarnji list. Da stvar bude gora, jedna od tih žica pala je i ozlijedila jednu žensku osobu. Kamion je samo produžio dalje prema križanju Vukovarske i Savske, ali građani su ženi uskočili u pomoć, a ubrzo je došla i Hitna pomoć.
Problemi u prometu
Zbog ove izvanredne situacije tramvaji linija 5 i 17 koji su se zatekli u Prečkom trenutno prometuju na skraćenoj relaciji od Prečkog do Savskog mosta, dok je dio tramvaja iz smjera Maksimira i Trga žrtava fašizma preusmjeren prema Zapadnom kolodvoru.
Velike promjene pretrpjele su i ostale linije koje inače prolaze ovim dijelom grada, pa tako linija 3 trenutno vozi sa Savskog mosta kroz Novi Zagreb na Držićevu te nastavlja dalje sve do Kvaternikovog trga. Istovremeno, tramvaji na linijama 4 i 12 u potpunosti su preusmjereni na Zapadni kolodvor, dok je linija 14 poslana prema okretištu Črnomerec.
Kako bi se građanima barem djelomično olakšalo kretanje gradom dok dežurne ekipe ne saniraju kvar na kontaktnoj mreži, ZET je na teren poslao izvanredne autobuse.
Putnike na relaciji između Savskog mosta, Vukovarske i Držićeve ulice u ovim trenucima prevoze autobusi, a svim se vozačima i putnicima savjetuje naoružavanje strpljenjem ili korištenje alternativnih pravaca kroz grad.