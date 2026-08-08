Na ulazak u Hrvatsku čeka se i po šest sati: Pogledajte situaciju na granicama

Iako se na većini graničnih prijelaza promet odvija bez većih čekanja, posebno je kritična situacija na Bajakovu te u Karasovićima i Vitaljini
Špica je turističke sezone, a Hrvatska je i dalje jedna od poželjnijih destinacija u Europi. To se ponajprije vidi po stanju na cestama.
Dok su tijekom dana bilježene gužve i kolone po autocestama, na pojedinim graničnim prijelazima mnogi su ostavili puno svoga vremena.
Iako HAK tijekom večeri ne bilježi znatnije probleme, kako na cestama, tako i na graničnim prijelazima, ipak su izdvojili dvije situacije.
Tako se na ulazak u Hrvatsku preko graničnog prijelaza Bajakovo čeka čak pet sati, dok su kolone na GP-ima Vitaljina i Karasovići ušle duboko u Crnu Goru. Ondje se, pak, čeka šest, odnosno četiri sata. Na drugim graničnim prijelazima nisu zabilježena čekanja dulja od jednog sata.