stanje na prijelazima

Na ulazak u Hrvatsku čeka se i po šest sati: Pogledajte situaciju na granicama

M.Da.

08.08.2026 u 22:06

Granični prijelaz Karasovići usko je grlo tranzita prema jugu
Granični prijelaz Karasovići usko je grlo tranzita prema jugu Izvor: Cropix / Autor: Tonci Plazibat / CROPIX
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Iako se na većini graničnih prijelaza promet odvija bez većih čekanja, posebno je kritična situacija na Bajakovu te u Karasovićima i Vitaljini

Špica je turističke sezone, a Hrvatska je i dalje jedna od poželjnijih destinacija u Europi. To se ponajprije vidi po stanju na cestama.

Dok su tijekom dana bilježene gužve i kolone po autocestama, na pojedinim graničnim prijelazima mnogi su ostavili puno svoga vremena.

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Iako HAK tijekom večeri ne bilježi znatnije probleme, kako na cestama, tako i na graničnim prijelazima, ipak su izdvojili dvije situacije.

Tako se na ulazak u Hrvatsku preko graničnog prijelaza Bajakovo čeka čak pet sati, dok su kolone na GP-ima Vitaljina i Karasovići ušle duboko u Crnu Goru. Ondje se, pak, čeka šest, odnosno četiri sata. Na drugim graničnim prijelazima nisu zabilježena čekanja dulja od jednog sata.

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