Ostojić: Restart koalicija računa na između 62 i 67 mandata

Na Iblerovom trgu sastalo se Predsjedništvo SDP-a. Ključna tema su predizborne koalicije. U Restart vlaku SDP želi vidjeti IDS i PGS kao i međimurskog župana Posavca. SDP će se nakon parlamentarnih izbora početi pripremati za unutarstranačke izbore, a o rezultatu 5. srpnja ovisi i sudbina vodstva

Komentirao je i Miranda Mrsića i njegovu kampanju 'Bero nije rješenje' te rekao da je bez komentara te da je to nevjerojatno.

Rajko Ostojić , potpredsjednik SDP-a, kazao je u RTL-u Danas da su IDS-u i PGS-u poslali ponudu, četiri visoka ulazna mjesta te se nada da će se ti pregovori završiti u sljedeća dva do tri dana.

Osvrnuo se i na nadolazeće izbore u SDP-u te hoće li Bernardić ostati predsjednik.

"Mi smo danas analizirali pravila za stranačke izbore, uvest ćemo i rodni paritet. Mi smo stranka 21. stoljeća, crvena stranka, dijelom i zelena stranka, ali poštujemo temeljna ljudska prava. Vidjet ćemo što će odlučiti naši članovi i članice", objasnio je.

Komentirao je i izjavu premijera Andreja Plenkovića o DORH-u.

"Strah, panika, to se vidi. S druge strane je nevjerojatno. Ne zaboravite da je on jedini premijer Hrvatske koji je zajedno s državnim odvjetnikom u zgradi Vlade imao pressicu. Jedini! Nikad prije, nikad poslije. I sad ponovno na sličan način, dakle nevjerojatno, strah i panika. Ali se to ne radi, naravno", kazao je Ostojić.

Komentirao je i optužbe HDZ-a da je SDP kopirao program.

"Tko o čemu, oni o plagijatima. Dakle sjetite se ministara, saborskih zastupnika, dužnosnika u Saboru koji su morali po nekoliko puta ponavljati svoje diplomske radove, magisterije i doktorate. Dakle, za ime Boga, tko o čemu, oni o plagijatu. Činjenice su neupitne, dakle u 20 godina SDP je bio 8 godina na vlasti i napravili smo porast BDP-a od 24 posto.

HDZ u 12 godina 11. Drugim riječima, HDZ godišnje proizvede 3 milijarde novostvorenih sredstava, a mi 9. Odnos je 1:3. Što se toga tiče, iza HDZ-a uvijek je isto. Izolacija, recesija, depresija. Ako nam uvijek ostave recesiju, naravno da će neke aktivnosti biti slične. Kamo srteće da ne moramo po treći put vaditi Hrvatsku iz gliba. Iz onoga što nam je ostavio HDZ", rekao je Ostojić.