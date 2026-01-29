JEDNOGLASNA ODLUKA

Osobe s tjelesnim invaliditetom u Hrvatskoj dobile svoj nacionalni dan

I.H./Hina

29.01.2026 u 16:56

Ilustrativna fotografija
Ilustrativna fotografija Izvor: Pixsell / Autor: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Bionic
Reading

Osobe s tjelesnim invaliditetom ove će godine, 12. svibnja prvi put obilježiti svoj nacionalni dan - Hrvatski sabor je, naime, u četvrtak jednoglasno proglasio 12. svibnja Nacionalnim danom osoba s tjelesnim invaliditetom

Inicijativa o tome potekla je od Hrvatskog saveza udruga osoba s tjelesnim invaliditetom radi podizanja svijesti šire javnosti o potrebi veće brige i zbrinjavanja osoba s tjelesnim invaliditetom, sprječavanju njihove diskriminacije i sl. Osobe s invaliditetom zaslužuju taj dan, kazao je Peđa Mišić (DP), navodeći da u Hrvatskoj živi više od 650 tisuća osoba s invaliditetom, od čega 80 tisuća djece s teškoćama u razvoju.

vezane vijesti

Većinom glasova Sabor je prihvatio izvješća premijera Andreja Plenkovića o redovnim sastancima Europskog vijeća održanima u listopadu i prosincu prošle godine. Nije prihvatio Zaključak Kluba zastupnika DOMiNO i Suverenista kojim je od Vlade traženo da sva uvozna hrana mora zadovoljiti iste kriterije kao i hrana koja dolazi iz Europske unije, a u svjetlu nedavnog donošenja trgovinskog sporazuma između EU i Mercosura.

Prihvatio je i dva izvješća za pretprošlu godinu - o provedbi međunarodne razvojne suradnje Republike Hrvatske i o radu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.

Dabri i Orešković ostaje imunitet, prisegnuo Anteo Milos (IDS). Potvrdio je stav svog Mandatno-imunitetnog povjerenstva i odbio skinuti imunitet zastupnicima Daliji Orešković (DOSIP) i Josipu Dabri (DP) što su, zbog kaznenog djela klevete, tražili Dobroslav Paraga, predsjednik HSP-a 1861 i glavni tajnik Udruge bojovnika HOS-a te Marin Vlahović iz Velike Gorice, kao privatni tužitelji.

Praksa je MIP-a da zastupnicima ne skida imunitet kad to traže privatni tužitelji.

Sabor se suglasio da zastupnika Lorisa Peršurića, inače predsjednika IDS-a, u zastupničkim klupama zamijeni Anteo Milos, koji je danas svečano prisegnuo da će zastupničku dužnost obnašati savjesno i odgovorno, držati se Ustava i zakona, poštovati pravni poredak te se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske.

Sabor, ilustracija
Sabor, ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL

Peršurić je svoj mandat stavio u mirovanje kako bi se posvetio radu u stranci. Sabor je imenovao 12 članova Odbora za podjelu državnih nagrada za znanost, jer je dosadašnjima istekao četverogodišnji mandat.  

Iz reda istaknutih znanstvenika u Odbore su imenovani akademik Željko Reiner, ministrica Nina Obuljen Koržinek, akademik Davor Miličić, potpredsjednik HAZU-a, akademik Anđelko Akrap, Ekonomski fakultet u Zagrebu, Vlado Guberac sa Sveučilišta J.J. Storssmayera u Osijeku, Amir Hamzić, professor emeritus, Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu, Ivan Šimonović, Interuniverzitetski centar u Dubrovniku, Branko Jeren, professor emeritus, Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER) u Zagrebu, akademik Stipan Jonjić, Medicinski fakultet u Rijeci, Stipe Kutleša, Institut za filozofiju, Zagreb, Nedjeljko Perić, professor emeritus, FER u Zagrebu i akademik Slobodan Vukičević, Medicinski fakultet u Zagrebu.

Predsjednik Hrvatskoga sabora, koji je ujedno i predsjednik Odbora i ministar znanosti članovi su Odbora po položaju.

Sabor je potvrdio i nekoliko promjena u sastavu svojih odbora do kojih je došlo jer je Suverenista Marijana Pavličeka u saborskim klupama zamijenio Martin Kordić koji će umjesto njega biti članom Nacionalnog vijeća za vode i saborskog Odbora za izbor i imenovanja.

Odvjetnicu iz Zagreba Dioru Čibarić imenovao je vanjskom članicom Odbora za zakonodavstvo.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
regulacija prometa

regulacija prometa

Europski dužnosnici stižu u Zagreb, javila se policija: 'Slobodni smo obavijestiti...'
usvojena eu uredba

usvojena eu uredba

Gotovo s crnim plombama: Od srpnja na snazi nova pravila
raste osnovica plaća

raste osnovica plaća

Stižu dobre vijesti za 265 tisuća zaposlenih: Pao dogovor Vlade i sindikata državnih službi

najpopularnije

Još vijesti