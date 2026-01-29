Osobe s tjelesnim invaliditetom u Hrvatskoj dobile svoj nacionalni dan

Inicijativa o tome potekla je od Hrvatskog saveza udruga osoba s tjelesnim invaliditetom radi podizanja svijesti šire javnosti o potrebi veće brige i zbrinjavanja osoba s tjelesnim invaliditetom, sprječavanju njihove diskriminacije i sl. Osobe s invaliditetom zaslužuju taj dan, kazao je Peđa Mišić (DP), navodeći da u Hrvatskoj živi više od 650 tisuća osoba s invaliditetom , od čega 80 tisuća djece s teškoćama u razvoju.

Većinom glasova Sabor je prihvatio izvješća premijera Andreja Plenkovića o redovnim sastancima Europskog vijeća održanima u listopadu i prosincu prošle godine. Nije prihvatio Zaključak Kluba zastupnika DOMiNO i Suverenista kojim je od Vlade traženo da sva uvozna hrana mora zadovoljiti iste kriterije kao i hrana koja dolazi iz Europske unije, a u svjetlu nedavnog donošenja trgovinskog sporazuma između EU i Mercosura.

Prihvatio je i dva izvješća za pretprošlu godinu - o provedbi međunarodne razvojne suradnje Republike Hrvatske i o radu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.

Dabri i Orešković ostaje imunitet, prisegnuo Anteo Milos (IDS). Potvrdio je stav svog Mandatno-imunitetnog povjerenstva i odbio skinuti imunitet zastupnicima Daliji Orešković (DOSIP) i Josipu Dabri (DP) što su, zbog kaznenog djela klevete, tražili Dobroslav Paraga, predsjednik HSP-a 1861 i glavni tajnik Udruge bojovnika HOS-a te Marin Vlahović iz Velike Gorice, kao privatni tužitelji.

Praksa je MIP-a da zastupnicima ne skida imunitet kad to traže privatni tužitelji.

Sabor se suglasio da zastupnika Lorisa Peršurića, inače predsjednika IDS-a, u zastupničkim klupama zamijeni Anteo Milos, koji je danas svečano prisegnuo da će zastupničku dužnost obnašati savjesno i odgovorno, držati se Ustava i zakona, poštovati pravni poredak te se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske.