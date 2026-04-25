NAKON TEŠKOG PORAZA

Orban objavio da se povlači s mjesta zastupnika u parlamentu

L. Š. / Hina

25.04.2026 u 18:56

Viktor Orban
Viktor Orban Izvor: Profimedia / Autor: Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia
Mađarski premijer u odlasku Viktor Orban objavio je u subotu da se povlači s mjesta zastupnika u mađarskom parlamentu nakon što je njegov Fidesz pretrpio teški izborni poraz kojim je okončana njegova 16-godišnja vlast

Orban je 12. travnja izgubio od proeuropskog konzervativca Petera Magyara, čija je stranka osvojila dvotrećinsku većinu u Parlamentu, na izborima koje je obilježila rekordna izlaznost birača u Mađarskoj.

vezane vijesti

Šezdesetdvogodišnji Orban prošli je tjedan pozvao na 'potpunu obnovu' svoje stranke.

'Budući da je mjesto koje sam osvojio kao vodeći kandidat stranke Fidesz-KDNP u stvarnosti parlamentarno mjesto za Fidesz, odlučio sam ga se odreći', rekao je Orban u videu objavljenom na Facebooku, nakon sastanka izvršnog odbora Fidesza.

Viktor Orban priznao poraz
  • Viktor Orban priznao poraz
  • Viktor Orban priznao poraz
  • Viktor Orban priznao poraz
  • Viktor Orban priznao poraz
  • Viktor Orban priznao poraz
Viktor Orban priznao poraz Izvor: Profimedia / Autor: Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia

Dodao je da je potrebniji u reorganizaciji stranke nego u parlamentu. Naglasio je da mu je vodstvo stranke preporučilo da ostane i nastavi svoj rad kao predsjednik Fidesza te da je 'spreman za taj zadatak' ako bude potvrđen na stranačkom kongresu koji će se održati u lipnju.

Mađarski parlament trebao bi održati svoju inauguralnu sjednicu 9. svibnja, kada će prisegnuti novi zastupnici. Magyarova stranka Tisza osvojila je 141 mjesto, dok je Orbanov Fidesz osigurao 52, a krajnje desna stranka Naša domovina 6 mjesta u parlamentu od 199 zastupnika.

vezane vijesti

GUSJENIČAR SKIF

GUSJENIČAR SKIF

Ovako izgleda najnoviji ukrajinski transporter za kojim vlada nezasitna potražnja
PREDSJEDNIK MILANOVIĆ:

PREDSJEDNIK MILANOVIĆ:

'Jedino rješenje je da uđemo u rat s Rusijom. A to Hrvati jedva čekaju. Ili Nijemci'
LUKSUZNI NORD

LUKSUZNI NORD

Superjahta prošla kroz Hormuški tjesnac: Evo kome pripada

najpopularnije

Još vijesti