Optuženik za pokušaj atentata na Trumpa priznao: Na meti bio i Joe Biden

M.Da./Hina

05.03.2026 u 08:50

Donald Trump
Donald Trump Izvor: EPA / Autor: Samuel Corum / POOL
Pakistanac optužen za planiranje ubojstva američkog predsjednika Donalda Trumpa rekao je u srijedu poroti da nije dobrovoljno surađivao s iranskim Korpusom čuvara islamske revolucije (IRGC) u osmišljavanju navodne zavjere, izvijestili su mediji

Američko ministarstvo pravosuđa optužuje Asifa Merchanta da je pokušao vrbovati osobe u Sjedinjenim Državama za plan usmjeren protiv Trumpa i drugih američkih političara, kao odmazdu za američko ubojstvo iranskog generala Qassema Soleimanija, nekadašnjeg zapovjednika elitnih snaga IRGC-a.

"Nisam to želio učiniti ", citirao je list The New York Times Merchanta tijekom suđenja za terorizam i organiziranje ubojstva po narudžbi. Dodao je da je u planu sudjelovao kako bi zaštitio svoju obitelj u Teheranu.

Tužitelji su odbacili tu tvrdnju, navodeći "nedostatak dokaza o stvarnoj prisili ili ucjeni", prema pismu koje su u utorak poslali sucu u predmetu pokrenutom 2024. godine.

Na meti bio i Joe Biden

Prema pisanju lista, Merchant je rekao da nikada nije dobio naredbu da ubije određenu osobu, ali da je njegov iranski kontakt tijekom razgovora u Teheranu spomenuo tri imena.

Uz Trumpa, spomenuti su i tadašnji američki predsjednik Joe Biden te Nikki Haley, koja je bez uspjeha pokušala osvojiti republikansku nominaciju za predsjedničke izbore 2024. godine.

Merchantovi odvjetnici nisu odmah odgovorili na zahtjev za komentar, a ni Bijela kuća nije se odmah oglasila.

Asif Merchant glavni je optuženik za zavjeru koja je trebala dovesti do ubojstva Donalda Trumpa i Joea Bidena
Asif Merchant glavni je optuženik za zavjeru koja je trebala dovesti do ubojstva Donalda Trumpa i Joea Bidena Izvor: Profimedia / Autor: JUSTICE DEPARTMENT / UPI / Profimedia

Teheran odbacio optužbe

Suđenje je počelo prošlog tjedna, nekoliko dana prije nego što je Trump naredio napade na Iran koje su Sjedinjene Države izvele zajedno s Izraelom, a u kojima je ubijen iranski vrhovni vođa Ali Hamenei i više visokih dužnosnika te zemlje.

Trump je u nedjelju u razgovoru za ABC News spomenuo navodnu iransku zavjeru kada je govorio o zajedničkoj američko-izraelskoj operaciji u kojoj je ubijen Hamenei, rekavši: "Uhvatio sam ga prije nego što je on uhvatio mene."

Teheran je odbacio optužbe da je ciljao Trumpa i druge američke dužnosnike.

>>> Tijek zbivanja na Bliskom istoku možete uživo pratiti OVDJE <<<

