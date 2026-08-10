Oprema iz Austrije u ruskim projektilima: Otkriven kanal za opskrbu Putinova ratnog stroja

Pošiljke su pritom skrivane iza mreže fiktivnih tvrtki u Turskoj, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Hong Kongu, Bjelorusiji, Kirgistanu, Južnoj Koreji, Poljskoj i Litvi.

Prema austrijskom ministarstvu, tvrtka je krivotvorila potvrde o krajnjem korisnik u kako bi mogla izvoziti r obu obuhvaćenu sankcijama.

Riječ je o specijaliziranim alatima za obradu metala i CNC strojevima koji se mogu koristiti za izradu dijelova i alata potrebnih u vojnoj proizvodnji, piše Reuters .

Na čelu tvrtke bio je 28-godišnji državljanin Bjelorusije, koji je uhićen u svibnju. Osumnjičeni, čiji identitet nije objavljen, i dalje se nalazi u pritvoru dok istraga traje.

'Neprihvatljivo je da se europska visokoprecizna tehnologija preusmjerava prema proizvodnji krstarećih projektila i sustava protuzračne obrane', rekao je austrijski državni tajnik zadužen za obavještajne poslove Joerg Leichtfried.

'Odlučno ćemo nastaviti djelovati protiv onih koji pokušavaju zaobići zakonske zabrane potpore ruskoj vojnoj industriji', dodao je.

Oprema završavala kod Rosteca

Austrijsko ministarstvo navodi da je oprema isporučivana tvrtkama povezanim s ruskim državnim industrijskim konglomeratom Rostec.

Najnovija saznanja istražitelja upućuju na to da je isporučena tehnologija doista korištena za proizvodnju vojne opreme, uključujući motore za krstareće projektile i borbene zrakoplove.

Rusko veleposlanstvo u Beču odbilo je komentirati slučaj, dok Rostec zasad nije odgovorio na upit za komentar.

Istoga dana kada je glavni osumnjičeni uhićen, vlasti su zaplijenile CNC strojeve i specijalizirane alate vrijedne oko 140.000 eura.

Rusima roba vrijedna milijune od 2022.

Razmjeri operacije mogli bi biti znatno veći od vrijednosti zaplijenjene opreme.

Dokazi prikupljeni tijekom četiri pretresa provedenih u kolovozu prošle godine pokazali su da je ruskim proizvođačima naoružanja od 2022. godine isporučena industrijska roba vrijedna više od 3,3 milijuna eura.

Slučaj pokazuje i koliko je složeno provođenje sankcija protiv Rusije: roba proizvedena u Europi može kroz mrežu posredničkih kompanija i više država promijeniti trag i na kraju završiti u ruskom vojnom sektoru.