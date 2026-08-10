Novi udarac Putinova režima na oporbu: Jedina antiratna stranka ne smije na izbore

Odluka naglašava netoleranciju vlasti prema antiratnim stavovima i dodatno sužava već ograničen prostor za neslaganje u ruskoj politici, više od četiri godine nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. ocijenio je tim povodom Reuters.

"Na odluku će biti uložena žalba. Prijatelji, ne očajavajmo", navodi se u izjavi stranke.

Sud je presudio u korist tužbe koju je podnijela mala prokremaljska nacionalistička stranka Rodina, tražeći isključenje Jabloka s izbora. Rodina tvrdi da je Jabloko primio neprijavljene donacije za kampanju, među kojima neke iz zapadnih izvora, između ostalih optužbi.