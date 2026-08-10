jabloko izbačen iz utrke

Novi udarac Putinova režima na oporbu: Jedina antiratna stranka ne smije na izbore

I.V./Hina

10.08.2026 u 21:41

Vladimir Putin
Vladimir Putin Izvor: Profimedia / Autor: Russian President official apaimages / Sipa Press / Profimedia
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Ruski vrhovni sud u ponedjeljak je zabranio liberalnoj stranci Jabloko sudjelovanje na parlamentarnim izborima u rujnu, čime je marginalizirana jedina službeno registrirana stranka koja se protivi ratu Moskve u Ukrajini

Odluka naglašava netoleranciju vlasti prema antiratnim stavovima i dodatno sužava već ograničen prostor za neslaganje u ruskoj politici, više od četiri godine nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. ocijenio je tim povodom Reuters.

"Na odluku će biti uložena žalba. Prijatelji, ne očajavajmo", navodi se u izjavi stranke.

Sud je presudio u korist tužbe koju je podnijela mala prokremaljska nacionalistička stranka Rodina, tražeći isključenje Jabloka s izbora. Rodina tvrdi da je Jabloko primio neprijavljene donacije za kampanju, među kojima neke iz zapadnih izvora, između ostalih optužbi.

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Vođa Jabloka Nikolaj Ribakov tijekom saslušanja je rekao da nema dokaza koji bi potkrijepili optužbe i opisao slučaj kao neustavni napad političkih protivnika, koji žele očistiti teren od suparnika, na slobodu misli.

U rijetkom iskazu protivljenja režimu, nekoliko stotina uglavnom mladih pristaša prisustvovalo je saslušanju uz prisustvo policije. Neki su nosili jabuke kako bi pokazali svoju pripadnost Jabloku, što na ruskom znači jabuka. Jedan od pristaša ogrnuo se ruskom zastavom.

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