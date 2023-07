Opasno nevrijeme u Sloveniji: Odron zatrpao autobus, vlak iskočio iz tračnica

Kad je riječ o nesreći vlaka, Slovenske željeznice objavile su da je u 21.35 putnički vlak iskočio iz tračnica na pruzi između Save i Mošenika jer je malo prije željezničke postaje Sava naletio na odron. Zbog nevremena u Zasavju vlak je preventivno vozio smanjenom brzinom, no u njemu je bilo dvadesetak putnika, a nitko nije ozlijeđen. Zbog lošeg vremena došlo je i do nanosa zemlje na pruzi Sava-Kresnice, dodali su iz SŽ-a. Pruga između kolodvora Zagorje-Sava-Litija do daljnjega je zatvorena te je organiziran zamjenski autobusni prijevoz na relaciji Litija-Trbovlje.

Na sanaciji posljedica nevremena angažirano je 16 vatrogasnih postrojbi. Vatrogasci su ispumpali oborinske vode iz poplavljenih objekata, čistili prometnice, zaštitili ugrožene objekte protupoplavnim vrećama, pokrivali oštećena krovišta i uklanjali srušena stabla.