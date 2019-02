Jasna Omejec izgubila spor protiv Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa

Prof. dr. sc. Jasna Omejec, bivša predsjednica Ustavnog suda, izgubila je upravni spor protiv Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Omejec je zahtijevala poništenje odluke Povjerenstva prema kojoj je povrijedila Zakon o sprječavanju sukoba interesa (ZSSI) jer je pola godine nakon prestanka obnašanja dužnosti predsjednice Ustavnog suda primala naknadu plaće, iako je imala sporazum o pravu povratka na posao na zagrebačkom Pravnom fakultetu

Sutkinja Jasna Peroš Nikolić s Upravnog suda u Zagrebu presudila je da se odbija tuženi zahtjev Jasne Omejec, ocjenjujući da su osporavane odluke Povjerenstva zakonite, dok su ostali prigovori tužiteljice - neosnovani. Bivša dužnosnica Omejec, današnja redovita profesorica u trajnom zvanju na zagrebačkom Pravnom fakultetu, može se žaliti Visokom upravnom sudu.

Podsjetimo, u rujnu 2017. Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa u bivšem sastavu, pod predsjedanjem Dalije Orešković, odlučilo je da je u slučaju Jasne Omejec primitkom naknade plaće nakon prestanka obnašanja dužnosti predsjednice Ustavnog suda, u razdoblju od 7. kolovoza do 30. studenog 2016., došlo do povrede navedenog zakona jer je ona koristila pravo povratka na rad na poslove koje je obavljala prije obnašanja dužnosti te je sukladno Zakonu o obvezama i pravima državnih dužnosnika imala pravo na naknadu najviše do iznosa dviju plaća.