Održan prosvjed protiv stranih radnika: U centru Zagreba se ponovno čuo ZDS

M. Šu.

20.09.2025 u 13:04

Izvor: Pixsell / Autor: Josip Regovic/PIXSELL
U centru Zagreba, na Trgu bana Jelačića održan je prosvjed pod nazivom 'Za spas hrvatske kulture i zabranu uvoza stranih radnika'. Skup je organizirala udruga "Za bolju Hrvatsku".

Na glavnom gradskom trgu skupilo nekoliko stotina prosvjednika, a organizatori su očekivali da će ih biti tisuću, piše Jutarnji list.

Među njima su se vidjele neke poruke kao što su "Nismo ustaše, ali ćemo ustati". Govor je držao predsjednik udruge Ronaldo Barišić (23), koji je poručio da će u Hrvatskoj Hrvati pričati hrvatskim jezikom, ali i da će koristiti hrvatsku valutu - kunu, pozivajući na referendumu o tom pitanju. Smatra da dolazak stranih radnika u Hrvatsku predstavlja plan o zamjeni stanovništva, ali da bi ipak određeni broj njih mogao raditi u Hrvatskoj, ako za tim postoji potreba.

Održan prosvjed protiv stranih radnika Izvor: Pixsell / Autor: Josip Regovic/PIXSELL

Pozvao je na povratak hrvatske dijaspore u matičnu zemlju, na poštovanje Hrvatice i Hrvata. U govoru se obračunao i s medijima koji su ga prozvali ljevičarom, zbog, kako kaže, jedne nespretne izjave.

'Ja nisam povezan s ni jednom strankom. Gradonačelniče Tomaševiću, ja nisam glasao za tebe i nikada neću glasati za tebe. Ali nismo samo protiv stranke Možemo! i SDP-a, već i HDZ-a i svake stranke koja radi protiv hrvatskog naroda', naglasio je.

Prosvjed protiv stranih radnika Izvor: Pixsell / Autor: Josip Regovic/PIXSELL

Trgom se u jednom trenutku prolomio i pozdrav 'Za dom spremni', a svirao je i Thompsonov hit 'Ako ne znaš što je bilo'..

