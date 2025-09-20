Održan prosvjed protiv stranih radnika: U centru Zagreba se ponovno čuo ZDS

Na glavnom gradskom trgu skupilo nekoliko stotina prosvjednika, a organizatori su očekivali da će ih biti tisuću, piše Jutarnji list.

Među njima su se vidjele neke poruke kao što su "Nismo ustaše, ali ćemo ustati". Govor je držao predsjednik udruge Ronaldo Barišić (23), koji je poručio da će u Hrvatskoj Hrvati pričati hrvatskim jezikom, ali i da će koristiti hrvatsku valutu - kunu, pozivajući na referendumu o tom pitanju. Smatra da dolazak stranih radnika u Hrvatsku predstavlja plan o zamjeni stanovništva, ali da bi ipak određeni broj njih mogao raditi u Hrvatskoj, ako za tim postoji potreba.