Od prvog dana nove godine poskupljuju cigarete: Vlada povećala trošarine

Prema uredbi koju je predstavio ministar financija Marko Primorac, specifična trošarina za 1.000 komada cigareta iznosit će 59,10 eura i proporcionalna trošarina 34 posto od maloprodajne cijene te minimalna trošarina na cigarete u iznosu od 130,60 eura za 1.000 komada cigareta.

Visina trošarine povećava se i za sitno rezani duhan za savijanje cigareta te iznosi 126,90 eura za kilogram, za ostali duhan za pušenje 126,90 eura za kilogram, za cigare 126,90 eura za 1.000 komada i za cigarilose 126,90 eura za 1.000 komada.