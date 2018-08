Od madraca do 'radodajki': Podsjećamo na najveće seksističke ispade hrvatskih političara

Seksizam je prema definiciji Hrvatskog jezičnog portala 'segregacija na temelju spola, naročito žena od strane muškaraca'. Iako se danas svašta proglašava seksizmom, pa se ta etiketa lijepi gotovo svim muškim političarima, postoji ipak niz eklatantnih primjera seksističkih izjava u hrvatskom političkom životu. Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić opravdano nosi tu etiketu, što je dokazao dva puta u posljednjih desetak dana

U četvrtak je tako kazao kako on 'svima da', baš kao žene . 'Je li vi znate da Bandić svima da? Ja da sam žensko, bio bih najbolje žensko, a ja sam jedan mali muškarac. Ali ja svima dam. Je li vi vjerujete da ja njima nisam dao? Ja sam njima dao i više nego što su tražili, ali svoju dezorganiziranost, svoju nesposobnost da se organiziraju, neuspjeh žele prevaliti na gradonačelnika. Ali nije to ništa slučajno. Ali ja sam najbolja dama. Pikova dama', rekao je Bandić.

Bandić ženama očito smatra isključivo 'dame', koje po mogućnosti daju svima, nose štikle od 12 centimetara i ne postavljaju suvišna, pogotovo ne i pametna pitanja. To je po njemu rezervirano za muškarce.

Zanimljivo je da zagrebački gradonačelnik bilo koju temu okrene na seksizam, pa je tako izjavu o štiklama koristio u raspravi o pušenju, dok je pak prilikom uređenja Dolca kazao sljedeće: 'Ovo je prva faza uređenja Dolca. To je šminkanje. To je kao kad se cura ide udavati pa je nije Bog obdario nekom vrijednošću, ali hoće ostaviti dojam uredne dame, a ima i takvih. To je samo ona vanjska fasada - namaže se, a baš unutra nije najbolje. Ali prođe, APP.'

Eklatantni primjeri seksističkih izjava došli su i iz usta dvojice ministara zdravstva. SDP-ov Siniša Varga našao se pod ozbiljnom paljbom javnosti i udruga za ženska prava jer je početkom 2015. izjavio: 'Volimo da su sestre u pripijenom!'