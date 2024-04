Obrađeno je 94 posto glasova: HDZ uvjerljivo vodi, evo kako stoje ostale stranke

00:19 Tomislav Tomašević rekao je da je Možemo! osvojio brojne mandate izvan Zagreba, pa je srušen mit da je to samo zagrebačka stranka. A aktualnih sedam mandata u Zagrebu pokazatelj je da dobro vode Grad. 'Naše birače nikad nismo prevarili, uvijek smo bili transparentni', rekao je. Pozvao je desnicu da i ona, kao što je to Možemo! najavio, podrži manjinsku vladu iz Sabora jer je ključno da se HDZ makne s vlasti. <<<Više iz stožera Možemo! pročitajte ovdje >>>

23:46 Nikola Grmoja, premijerski kandidat Mosta, rekao je da je narod prepoznao ono što je Most protekle četiri godine radio. Obećao je da će Most ostati čvrst, jedinstven i beskompromisan u borbi protiv korupcije. 'Vrijeme Mosta tek dolazi', najavio je, dodajući da narod tek treba progledati. <<<Više iz stožera Mosta pročitajte ovdje>>>

23:45 Prema skupnim rezultatima, HDZ ima 61 mandat, SDP 42, Domovinski pokret 13 mandata, Most 11, Možemo 10 mandata, IDS tri mandata, NP Sjever dva mandata, a Fokus-Republika jedan mandat. Obrađeno je 83,95 posto glasova, a glasovalo je 61 posto birača.

23:36 U SDP-u se nadaju još kojem mandatu kada se zbroje svi glasovi iz Zagreba. Obraćanje predsjednika SDP-a Peđe Grbina se očekuje malo prije ponoći, iako je dio simpatizera i članova stranke već napustio izborni stožer. <<<Više iz stožera SDP-a pročitajte ovdje>>>

23:35 Od Azre, preko Haustora, Partibrejkersa, Idola, Majki, Hladnog piva, pa do Black Keysa, Tame Impale, LCD Soundsystema i Davida Bowieja - glazba je to koja se tijekom večeri puštala u Tvornici. Hitom na hit, rekli bismo, ali atmosfera bi se teško mogla opisati kao slavljenička. U jednom trenutku više je podsjećala na fajrunt na karminama iako se malo popravila kada je objavljeno da su na devet mandata. Je li uzrok tome to što nije bilo besplatnog alkohola, može se samo nagađati. <<<Više iz stožera Možemo! pročitajte ovdje>>>

23:34 Ivan Anušić, potpredsjednik HDZ-a, nije direktno odgovorio je li se čuo s Penavom večeras. 'Zašto bih se ja čuo? To treba predsjednik HDZ-a', kazao je. Naglasio je da poštuje 11 mandata DP-a. Komentirajući stav DP-a protiv SDSS-a, rekao je da će to biti stvar pregovora, ako do pregovora dođe. U svakom slučaju, taj razgovor će obaviti Penava i Plenković, poručio je Anušić. On ne vidi zašto bi se DP raspao po pitanju SDSS-a: 'DP je ozbiljna stranka i oni će se na svojim stranačkim tijelima odlučiti', kazao je, podsjećajući usput da HDZ-u nikakve ucjene ne igraju. <<<Više iz stožera HDZ-a pročitajte ovdje>>>

23:30 Prema skupnim rezultatima, HDZ ima 62 mandata, SDP 42, Domovinski pokret 13 mandata, Most 11, Možemo devet mandata, IDS tri mandata, NP Sjever dva mandata, a Fokus-Republika jedan mandat. Obrađeno je 80 posto glasova, a glasovalo je 60,1 posto birača.

23.25 Uz Penavu tijekom njegova govora nisu bili njegovi koalicijski partneri Mislav Kolakušić i Ivan Vilibor Sinčić. <<<Više iz stožera Domovinskog pokreta pročitajte ovdje>>>

23:15 Prema skupnim rezultatima, HDZ ima 64 mandata, SDP 42, Domovinski pokret 11 mandata, Most 11, Možemo devet mandata, IDS tri mandata, NP Sjever dva mandata, a Fokus-Republika jedan mandat. Obrađeno je 77 posto glasova, a glasovalo je 60,92 posto birača.

23:11 U HDZ-u je i dalje vesela i optimistična atmosfera. Branko Bačić nam je kazao da se dolazak predsjednika stranke može očekivati malo kasnije, kada se situacija s mandatima 'još malo podeblja'. <<<Više iz stožera HDZ-a pročitajte ovdje>>>