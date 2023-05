Novosel: Radnička prava štitit ćemo prosvjedima i štrajkovima, bude li potrebno

SSSH načelno podržava najavljeno porezno rasterećenje plaća, no Novosel upozorava da bi bez odgovarajućih kompenzacijskih mjera, ionako mizerne mirovine bile još niže te da se takvom mjerom ide na ruku poslodavcima. Bruto plaće se ne mogu povećavati na račun radnika i države, naglasio je. Ne slaže se da se statusi pojedinih profesija, primjerice liječničke, rješavaju posebnim zakonima. To bi mogle tražiti i sve ostale profesije i to kolektivno pregovaranje čini besmislenim, naveo je. Podržao je skori prosvjed medicinskih sestara ispred KB Dubrava, jer one prosvjeduju da bi kroz kolektivno pregovaranje povećali plaću za 10 posto.