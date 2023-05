Milanović rekao Pupovcu da ne lupeta, Srbiji 'nacrtao' što mora učiniti ako želi u EU

"Brnabić je glasnogovornica, ona je kurir gospodina Vučića. Naravno, ja to ne podcjenjujem, ali treba znati tko igra kakvu ulogu", dodao je Milanović i pozvao Srbiju da prestane "lupetati o etničkom čišćenju u Hrvatskoj". Srbijanska premijerka rekla je u listopadu prošle godine da se Hrvatska pokazala kao neprijateljska zemlja Srbiji, a u svibnju da je Hrvatska etnički očišćena. Brnabić je u nedjelju sudjelovala na Velikoj skupštini Srpskog narodnog vijeća (SNV) u zagrebačkoj koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski. SNV "ne predstavlja Srbe u Hrvatskoj", to je "prevara" i "nije reprezentativna ustanova", rekao je Milanović.

“Koliki je to postotak? To je kao da je za mene kao predsjednika Hrvatske, za mene je glasalo preko milijun ljudi, što mi se čini kao neki minimum, a recimo red veličine, to je kao da je za mene u Hrvatskoj glasalo 170, 180 tisuća ljudi, to je jako tanka priča”, istaknuo je Milanović i poručio Pupovcu da nije pravi predstavnik Srba u Hrvatskoj.

“Želiš partnerstvo, onda ok, predstavljaš se kao predstavnik Srba, nisi to, to sam puno više ja nego ti, ali (...) samo budi pristojan”, poručio mu je i dodao da mu je dosta više Pupovčevog “lupetanja” u Hrvatskom saboru.

“Užasna nesigurnost, gomila netočnosti, broj stradalih u Jasenovcu, etničko čišćenje, to slušamo od Pupovca u Saboru. Mene to smeta, ako mene to smeta, onda smeta svakog prosječnog, liberalnog Hrvata, a takva je većina”, rekao je dodavši da su to su gluposti, a Pupovcu poručio da “ne lupeta više”.

Milanović je komentirao u ponedjeljak najavljeno povećanje plaća od 1. siječnja, istaknuvši da je dobro primiti veću plaću, ali da je rješenje poreznog rasterećenja u smanjivanju mirovinskih doprinosa kratkovidan potez.

“Dobro je primiti malo veću plaću, posebno s obzirom na rast cijena hrane, jer hrana u budžetima velike većine ljudi čini veliki udio. (...) Jedino, što naravno, gdje god odrežeš, negdje će faliti u nekom trenutku”, rekao je Milanović u izjavi novinarima na proslavi Praznika rada u Tvornici kulture. Osvrnuo se na najavu ministra rada i mirovinskog sustava, da će porezno rasterećenje ići u smjeru smanjenja mirovinskih doprinosa.

“Smanjivati mirovinske doprinose u situaciji u kojoj je prosječna mirovina preniska u postotku na prosječnu plaću, (...), to je isto kratkovidan potez”, istaknuo je Milanović. Komentirao je i položaj stranih radnik, istaknuvši da se ne radi optužbama za one koji se bogate na njima, već o tome da bi strani radnici trebali imati ista prava kao i hrvatski radnici.