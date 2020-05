Riječanina Marina Miletića mnogi pamte po srčanom govoru tijekom štrajka prosvjetnih djelatnika u Zagrebu koji će nositi Mostovu listu u 8. izbornoj jedinici. 'Mostovce poznajem jako dugo', kaže ovaj katolički teolog i bivši vjeroučitelj kojega su kao stranka zaintrigirali onim što su napravili u Metkoviću, 'gdje su kao mali David uspjeli pobijediti Golijata Jambu'

'Mogu reći da je taj govor uzrokovao tektonske poremećaje u mom životu. Neki pojedinci iz HDZ-a koji su bliski Crkvi jako su se uznemirili. Andreja Plenkovića je jako pogodilo kad sam za učitelje rekao: "Premijeru, evo, ovo je liga prvaka." Nakon toga su se odvijali, da tako kažem, neki čudni razgovori.', ispričao je Miletić koji je potom prebačen iz jedne škole u drugu. Smatra to 'direktnom političkom odlukom'.

Miletić priznaje kako mu je upravo to bio okidač za ulazak u politiku.

' Božu Petrova sam prvi puta upoznao kad je bio predsjednik Sabora. Tada sam s delegacijom katoličkih skauta, nacionalnom organizacijom koju sam vodio 16 godina, posjetio Sabor. Petrov me se odmah dojmio svojom jednostavnošću, poniznošću, intelektom.', otkrio je u razgovoru za Glas Istre Marin Miletić , katolički teolog kojega je nacija imala prilike upoznati tijekom štrajka prosvjetnih djelatnika u Zagrebu kada je održao srčani govor.

Kaže da je tamo imao 'velikih problema sam sa sobom' i nije se osjećao dobro.

Ninu Raspudića koji je ušao u Most smatra najutjecajnijim hrvatskim kolumnistom, političkim komentatorom koji već godinama, kaže, snažno utječe na hrvatsku političku scenu i proniče u njene dubine.

'Sveučilišni je profesor i definitivno će donijeti mnogo živosti u Hrvatskom saboru. No mi u Mostu nismo još završili s novim licima. Most, pored već poznatih političkih osoba, ima i nove ljude koji su također neokaljani, čestiti, koji će pokazati da hrvatska politika može biti drugačija, da postoje ljudi koji su se radi ideala, radi istinske i nepatvorene ideje spremni izložiti. To je ta borba, plemenitost.', opisuje Miletić.

Na novinarski upit koja su to nova imena koja spominje da će se uskoro pridružiti Mostu, odgovara kako na dnevnoj razini imaju veliki broj koji im se javlja, a koji nikada nisu bili članovi nikakvih političkih opcija.

'Igrat ću se proroka pa ću reći da će Most biti najveće iznenađenje ovih parlamentarnih izbora.', kaže Miletić koji će, govori, biti čovjek koji će doslovno obići svako mjesto u Istri i Kvarneru, neće biti onaj koji će otići u Zagreb i zaboraviti na Istrijane, Riječane i otočane.

'Stvarno sam dobio puno poruka podrške iz Istre i ne može me se tako lako staviti u neku kutiju da bi nekome bilo lakše reći: Miletić je desnica. Ovi koji u prvi plan pokušavaju gurati ideologiju, pa onda bace kost narodu da se on tuče dok oni pune svoje džepove, kupuju sela po Istri, velebna zdanja, njima ćemo stati na kraj. Ne bojim se ničega, bit ću glas malog čovjeka Istre i Kvarnera.', kaže.

Ako ga potvrde stranačka tijela, što bi trebalo biti ovih dana, onda će biti, kaže, nositelj liste u 8. izbornoj jedinici te će, koliko je shvatio, imati odriješene ruke u njenom formiranju.

'Birat ću ljude koji su u politiku ušli radi ideala.', govori Miletić koji će za nekoliko dana imati i odgovor i na to pitanje koja će to imena biti na njegovoj listi.

'Što se tiče Mosta, mi smo se dva puta opekli s HDZ-om. Da se opečemo i treći put, to više ne bi bilo smiješno nego glupo. HDZ pod vodstvom Andreja Plenkovića nama je apsolutno neprihvatljiva politička opcija. E sad, što će biti s Domovinskim pokretom ili nekim drugim strankama, to ćemo odlučiti nakon izbora kad budemo vidjeli tko sve i u kojoj mjeri uopće ima izborni legitimitet. Tek tad možemo sjesti i razgovarati o tome što se najbolje može učiniti za naš narod i domovinu.', govori Miletić koji kaže voli slušati Pink Floyd, Dire Sraits, Atomsko sklonište, Mandrile, a odlična mu je i pjesma Haustora čiji citat 'Izađi i izbori se' jedna od njegovih predizbornih poruka, a koju je koristio i Zoran Milanović u 'okršaju' s Tomislavom Karamarkom.

'Vidio sam da su me desni portali zbog toga počeli udarati. Zamjeraju mi i fotografije s Bernardićem, Josipovićem i ostalim političarima pa sam im na moju službenu web stranicu stavio galeriju fotografija s osobama iz javnog i političkog života s kojima sam se susretao. Neka se vesele i neka pišu. Ja nemam problema s osobama drugih vjeroispovijesti ili političkih preferencija. Kritičari se, naravno, boje jer ću uzeti glasove njihovih političkih sponzora.', odgovara Miletić koji kaže da je upoznao Milanovića, ima i njegove fotografije u arhivi, ali mu nije politički uzor te da ga se uopće nije sjetio.

Hrvatsku smatra sekularnom državom. Kaže kako Crkva ima pravo reći svojim vjernicima da podrže one političke opcije koje zagovaraju kršćanske vrijednosti.

'Ne može neki svećenik reći: "Podržite ekipu koja je za abortus." No, onoga časa kad službena Crkva kaže: "Glasajte za HDZ", ona je time izgubila vjerodostojnost. Isto vrijedi i za Most ili SDP, odnosno za sve stranke.', zaključuje Miletić.