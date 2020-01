Novom predsjedniku stižu čestitke iz cijelog svijeta, no ne i ona s Kaptola: Bozanić i Milanović imaju povijest loših odnosa

'Jučer sam odgovarao na poruke, razgovarao s ljudima u Europi, svijetu...', kazao je Zoran Milanović u utorak. Među njima se nije našao zagrebački nadbiskup, kardinal Josip Bozanić, koji je pet godina ranije odmah nakon izbora telefonski čestitao Kolindi Grabar Kitarović

No, jedno je službena čestitka, a drugo je eventualno telefonski poziv. Kad je, naime, Grabar Kitarović pobijedila na izborima prije pet godina , kardinal Bozanić telefonski joj je čestitao odmah u ponedjeljak.

Hoće li i kada čestitati izabranom predsjedniku, iz Tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije na upit tportala poslan u utorak ujutro do zaključenja teksta nisu odgovorili.

S obzirom na to da nam Kaptol nije odgovorio, iz Milanovićeva kruga doznajemo kako Bozanić nije nazvao izabranog predsjednika, niti je stigla službena čestitka.

Oni su u srijedu prijepodne poslali pismenu čestitku, dok su pet godina ranije to učinili odmah drugo jutro poslije izbora.

Izostanak ili kašnjenje čestitke Zoranu Milanoviću sigurno za početak nije dobar znak ispružene ruke buduće suradnje. Bozanić i Milanović tijekom njegova premijerskog mandata nisu imali ni približno intenzivan i srdačan odnos kao što vrh Katoličke crkve ima s vladama HDZ-a.

Kako su Milanović i Bozanić ranije surađivali? Loše!

Tijekom Milanovićeva premijerskog mandata odnos je u najveću kušnju došao 2012., kad je kao premijer propustio doći na misu za domovinu, koju tradicionalno u crkvi Svetog Marka predvodi kardinal Bozanić.

To se pretvorilo u pravu medijsku trakavicu. Iz Vlade su tada slali signale da se to ne može interpretirati kao nepoštovanje i negativna poruka vrhu Katoličke crkve u Hrvatskoj te da je Milanović najavio svoj izostanak Bozaniću nekoliko dana ranije. No, tu su se opet zapetljali. 'Premijer ima redovitu komunikaciju s kardinalom Bozanićem i dosad su se nekoliko puta sastali, na neutralnom terenu, ni u Banskim dvorima, ni na Kaptolu', kazali su tada medijima sugovornici iz Vlade.