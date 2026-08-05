Pripremite se, HŽ najavio kašnjenje vlakova: 'To je zbog sigurnosti'

Iz HŽ Infrastrukture objašnjavaju kako su tračnice izrađene od čelika koji se pri zagrijavanju toplinski širi. Budući da su suvremene tračnice uglavnom kontinuirano zavarene, toplinsko širenje stvara znatna unutarnja naprezanja, a u kombinaciji s drugim nepovoljnim čimbenicima u iznimnim slučajevima može doći do deformacije kolosijeka.

Prema potrebi, fizički zahtjevniji poslovi izvode se u dijelovima dana kada su temperature niže, dok se kod ugradnje tračnica posebna pozornost posvećuje temperaturi tračnica tijekom zavarivanja i ugradnje, u skladu s internim pravilnicima i tehničkim specifikacijama.

Navode da se radovi na izgradnji novih i obnovi postojećih kolosijeka tijekom ljetnih vrućina prilagođavaju vremenskim uvjetima, prije svega radi zaštite zdravlja i sigurnosti radnika te očuvanja kvalitete izvedenih radova.

Pojačan nadzor pruga

Zbog toga se tijekom razdoblja ekstremnih temperatura provodi pojačan nadzor stanja pruga. Ako se uoči bilo kakva nepravilnost, odmah se uvode sigurnosne mjere, najčešće privremeno ograničenje brzine ili zatvaranje kolosijeka do otklanjanja nedostatka.

U HŽ Infrastrukturi ističu da ne postoji jedna granična temperatura pri kojoj dolazi do deformacije tračnica. Iako se tračnice šire pri svakom porastu temperature, deformacija ovisi o kombinaciji temperature i tehničkog stanja kolosijeka.

Dodaju da se tračnice ugrađuju pri neutralnoj temperaturi propisanoj internim pravilnicima, no tijekom ljetnih vrućina temperatura same tračnice na izravnom suncu može biti znatno viša od temperature zraka te prelaziti 60 Celzijevih stupnjeva, čime raste rizik od deformacija ako postoje i drugi nepovoljni čimbenici.

Privremena ograničenja brzine

Na upit o dionicama na kojima su tijekom aktualnog toplinskog vala zabilježene deformacije kolosijeka, iz HŽ Infrastrukture odgovaraju da se takve pojave mogu dogoditi na bilo kojoj pruzi, ali su češće na dionicama koje u posljednje vrijeme nisu bile obuhvaćene modernizacijom. Pritom nisu izdvojili nova žarišta problema.

Privremena ograničenja brzine, koja se uvode kada se procijeni da bi visoke temperature mogle utjecati na stanje kolosijeka ili kada se uoče nepravilnosti, mogu uzrokovati kašnjenja vlakova. U HŽ Infrastrukturi naglašavaju kako je riječ o standardnoj preventivnoj sigurnosnoj mjeri te ističu da sigurnost putnika i tereta uvijek ima apsolutni prioritet.