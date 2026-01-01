Nova godina na prvoj crti bojišnice: 'Cilj za 2026. sveo se na jednu riječ'

Dok je ponoć označila početak 2026. godine, ukrajinski časnik na prvoj crti bojišnice na istoku zemlje nije gledao vatromet ni odbrojavao sekunde do Nove godine. Pogled mu je bio prikovan za ekrane s prijenosima bespilotnih letjelica koje su nadzirale ruske položaje, spremne za djelovanje u svakom trenutku. Za vojnike na bojištu, rekao je u prvim minutama nove godine, to nije bio novi početak, nego samo još jedan dan rata

U njegovoj postrojbi, poznatoj kao Da Vinci Wolves, malo tko je razmišljao o novogodišnjim odlukama. Ruske snage posljednjih mjeseci napreduju, pokušaji mirovnih pregovora redovito propadaju, a kraj rata ne nazire se. Cilj za 2026., rekao je jedan vojnik, svodi se na jednu riječ – preživjeti. 'Teško je praviti bilo kakve planove', složio se s njime časnik. Ovo je četvrta godina otkako je Ukrajina pod punom invazijom Rusije, a malo je onih na istočnom bojištu koji vjeruju da će biti i posljednja, piše New York Times. Početkom 2025., američki predsjednik Donald Trump - nakon pobjede na predsjedničkim izborima i inauguracije - tvrdio je da rat može završiti u 24 sata. U veljači je u Ovalnom uredu javno napao ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, prijeteći obustavom pomoći. Ostavio je dojam blagonaklonosti prema Moskvi.

Slijedili su mjeseci diplomatskih zaokreta – pregovori su započinjali pa se raspadali, odnosi Washingtona i Kijeva hladili i ponovno popravljali. No diplomatski zaokreti nisu bitno utjecali na razvoj događaja na bojištu. Dominacija dronova na bojištu učinila je gotovo svako kretanje vojnika iznimno rizičnim. Rusija je zato odustala od juriša i okrenula se napadima u manjim, pokretljivim skupinama, dok je Ukrajina, brojčano slabija, ostala pretežno u obrambenoj ulozi. Unatoč sporom pomicanju bojišnice, odnos snaga postupno je počeo ići u korist Rusije. Od ljeta su ruske snage ubrzale napredovanje, što je, prema analitičarima, dodatno ohrabrilo ruskog predsjednika Vladimira Putina u nastojanjima da nametne svoje uvjete mira. Među njima je i zahtjev da Ukrajina prepusti teritorij koji još drži u Donjeckoj oblasti, regiji koja je od početka u središtu sukoba.

'Rat će trajati još najmanje dvije godine. Ako Trump može drugačije...' Ruske snage uspjele su probiti linije obrane i ući u Pokrovsk, što je natjeralo Ukrajinu da ondje koncentrira dodatne snage kako bi obranila grad i preostala naselja pod svojom kontrolom. Time su, tvrde vojnici i analitičari, Rusi dobili priliku za brže napredovanje drugdje, konkretno u Zaporiškoj oblasti i istočnim dijelovima Dnjipropetrovske regije. 'Rekli su da im treba samo Donjeck, a pogledajte koliko su kilometara već zauzeli u Dnjipropetrovskoj oblasti', rekao je vojnik iz 68. jurišne brigade. Za njega je ovu Novu godinu – petu zaredom u uniformi – obilježila ista spoznaja: to nije praznik, nego tek 'kraj mjeseca'. Ne vjeruje u aktualne mirovne inicijative i uvjeren je da će rat trajati još najmanje dvije godine. 'Ako Trump može završiti rat, neka to učini, ali brže', dodao je. Putin zasad ne pokazuje namjeru okončanja rata, a Moskva posljednjih dana najavljuje dodatno pooštravanje pregovaračkih stavova. No za ukrajinske vojnike na terenu ti su zahtjevi neprihvatljivi. 'Želimo potpunu pobjedu, povratak cijelog Donbasa', rekao je ukrajinski pilot drona, odbacujući bilo kakvu ideju teritorijalnih ustupaka. Njegov suborac Bodya, koji se s njim spremao za novu rotaciju, bio je oprezniji u prognozama. 'Ako oni lansiraju vatromet – ne onaj blagdanski – mi ćemo pokušati prirediti svoj', rekao je.