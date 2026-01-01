Prosvjedi diljem Irana zbog rastuće inflacije, nekoliko ljudi ubijeno

Poludržavna novinska agencija Fars, pozivajući se na 'iizvor upoznat s događajima', izvijestila je da je nekoliko osoba ubijeno u sukobima u četvrtak ujutro između policije i, kako je navela, naoružanih prosvjednika u Lordeganu na zapadu Irana.

I skupina za ljudska prava Hengaw izvijestila je o smrtnim slučajevima u Lordeganu, rekavši da su sigurnosne snage pucale na prosvjednike, pri čemu su ubile i ranile nekoliko njih.

Sukobi u četvrtak u Lordeganu, uz izvješća o smrti pripadnika sigurnosnih službi preko noći i još jednog prosvjednika u srijedu, predstavljaju značajnu eskalaciju nemira koji su se proširili Iranom otkako su vlasnici trgovina počeli prosvjedovati u nedjelju.