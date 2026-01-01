SUKOBI S POLICIJOM

Prosvjedi diljem Irana zbog rastuće inflacije, nekoliko ljudi ubijeno

L. Š. / Hina

01.01.2026 u 15:20

Iran
Iran Izvor: Profimedia / Autor: Fatemeh Bahrami / AFP / Profimedia
Nekoliko osoba ubijeno je u nemirima u Iranu u četvrtak, objavile su iranska novinska agencija i skupina za ljudska prava, nakon što su najveći prosvjedi u toj zemlji u posljednje tri godine zbog rastuće inflacije izazvali nasilje u nekoliko pokrajina

Poludržavna novinska agencija Fars, pozivajući se na 'iizvor upoznat s događajima', izvijestila je da je nekoliko osoba ubijeno u sukobima u četvrtak ujutro između policije i, kako je navela, naoružanih prosvjednika u Lordeganu na zapadu Irana.

I skupina za ljudska prava Hengaw izvijestila je o smrtnim slučajevima u Lordeganu, rekavši da su sigurnosne snage pucale na prosvjednike, pri čemu su ubile i ranile nekoliko njih.

Sukobi u četvrtak u Lordeganu, uz izvješća o smrti pripadnika sigurnosnih službi preko noći i još jednog prosvjednika u srijedu, predstavljaju značajnu eskalaciju nemira koji su se proširili Iranom otkako su vlasnici trgovina počeli prosvjedovati u nedjelju.

Nemiri se odvijaju u kritičnom trenutku za iranske klerikalne vladare dok zapadne sankcije pogađaju gospodarstvo pogođeno inflacijom od 40 posto i nakon izraelskih i američkih zračnih napada u lipnju na nuklearnu infrastrukturu i vojno vodstvo zemlje.

Teheran je na nemire odgovorio ponudom dijaloga, u očito pomirljivoj gesti praćenoj sigurnosnim odgovorom. Glasnogovornica vlade Fatemeh Mohajerani rekla je u četvrtak da će vlasti voditi izravan dijalog s predstavnicima sindikata i trgovaca, bez iznošenja detalja.

Trgovci, vlasnici trgovina i studenti na brojnim iranskim sveučilištima danima prosvjeduju i zatvaraju glavne tržnice. Vlada je u srijedu zatvorila veći dio zemlje tako što je proglasila praznik zbog hladnog vremena.

Vlasti su posljednjih godina gušile prosvjede zbog raznih problema; od visokih cijena, suša, ženskih prava i političkih sloboda, često uz stroge sigurnosne mjere i uhićenja.

Međutim, predsjednik Masud Pezeškian rekao je da je zamolio ministra unutarnjih poslova da sasluša "legitimne zahtjeve" prosvjednika.

tportal
