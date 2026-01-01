Ukrajina rasporedila još dva sustava Patriot

"Još dva sustava protuzračne obrane Patriot raspoređena su za zaštitu ukrajinskih gradova i kritične infrastrukture", objavilo je ministarstvo na Telegramu.

Njemačka je prošlog kolovoza izvijestila da će Ukrajini isporučiti dva sustava Patriot nakon što je postigla dogovor sa Sjedinjenim Državama u skladu s kojim je Berlin prvi po redu koji će zauzvrat, po ubrzanom postupku dobiti najnoviju verziju tog sustava.

Zahvaljujući angažmanu SAD-a, "Njemačka će isprva potpomagati Ukrajinu bacačima i potom dodatnim komponentama sustava Patriot", rekao je u kolovozu njemački ministar obrane Boris Pistorius.