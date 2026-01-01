Rusija s više od 200 dronova napala Ukrajinu, Kijev nije ostao dužan

Ukrajina je napadnuta s više od 200 dronova na Staru godinu, a Rusija je ciljala ključna energetska postrojenja, izazivajući požare što je povećalo opterećenje elektroenergetske mreže
Problemi su zabilježeni u više regija, uključujući Odesu i zapadnu Volinjsku regiju, gdje je opskrba električnom energijom bila ozbiljno poremećena, piše Kyiv Post.
Ivan Rudnitski, načelnik Volinjske regionalne vojne uprave, rekao je zbog napada više od 103.000 kućanstava ostalo bez struje nakon onoga što je opisao kao 'masovni napad dronovima Shahed', u kojem je 'nekoliko desetaka neprijateljskih ciljeva ponovno pogodilo kritične infrastrukturne ciljeve u Volinju'.
Ukrajinska Državna služba za hitne slučajeve izjavila je da je više od 90 vatrogasaca i spasilaca sudjelovalo u gašenju požara na oštećenim infrastrukturnim objektima, dodajući da nema izvješća o žrtvama ili ozlijeđenim.
U Odesi su napadi dronova također uzrokovali požare u ključnim objektima i oštetili stambene zgrade, rekli su lokalni dužnosnici.
„U novogodišnjoj noći neprijatelj je 'čestitao' Odesi s nekoliko valova napada jurišnim bespilotnim letjelicama“, napisao je lokalni guverner Serhij Lisak na Telegramu.
Predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da su udari također bili usmjereni na energetsku infrastrukturu u regijama Rivne, Zaporižja, Sumi, Harkiv i Černihiv.
'Ubojstva se moraju zaustaviti – ne smije biti pauze u zaštiti života', napisao je Zelenski na Telegramu . 'Ako napadi ne prestanu čak ni tijekom novogodišnjih blagdana, onda se isporuke sustava protuzračne obrane ne mogu odgoditi.'
Sveukupno, ukrajinski dužnosnici rekli su da je Rusija tijekom noći lansirala 200 dronova. Od toga je 176 presretnuto ili onesposobljeno, dok je 24 pogodilo ciljeve na 15 lokacija.
Ukrajina uzvratila napad
Ukrajina je također izvela vlastite napade dronovima, ciljajući naftnu infrastrukturu unutar Rusije.
Ukrajinski Glavni stožer priopćio je da je pogodio rafineriju Ilski u Krasnodarskom kraju i postrojenje za pripremu nafte Almetjevskaja u Republici Tatarstan, kao i ciljeve u okupiranoj Donjeckoj regiji.