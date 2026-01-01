Rusija s više od 200 dronova napala Ukrajinu, Kijev nije ostao dužan

Ivan Rudnitski , načelnik Volinjske regionalne vojne uprave, rekao je zbog napada više od 103.000 kućanstava ostalo bez struje nakon onoga što je opisao kao 'masovni napad dronovima Shahed', u kojem je 'nekoliko desetaka neprijateljskih ciljeva ponovno pogodilo kritične infrastrukturne ciljeve u Volinju'.

Problemi su zabilježeni u više regija, uključujući Odesu i zapadnu Volinjsku regiju, gdje je opskrba električnom energijom bila ozbiljno poremećena, piše Kyiv Post.

Ukrajinska Državna služba za hitne slučajeve izjavila je da je više od 90 vatrogasaca i spasilaca sudjelovalo u gašenju požara na oštećenim infrastrukturnim objektima, dodajući da nema izvješća o žrtvama ili ozlijeđenim.

U Odesi su napadi dronova također uzrokovali požare u ključnim objektima i oštetili stambene zgrade, rekli su lokalni dužnosnici.

„U novogodišnjoj noći neprijatelj je 'čestitao' Odesi s nekoliko valova napada jurišnim bespilotnim letjelicama“, napisao je lokalni guverner Serhij Lisak na Telegramu.