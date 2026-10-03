Zašto Amerika ulaže milijarde u bombardere iz Hladnog rata? Odgovor leži u novoj vrsti ratovanja

Američko ratno zrakoplovstvo ubrzano modernizira strateške bombardere B-52 Stratofortress i B-1B Lancer kako bi zadržalo borbenu moć i potencijal nuklearnog odvraćanja tijekom tranzicije na novu generaciju stealth zrakoplova. Opsežnom revitalizacijom hladnoratovske platforme prilagođavaju se suvremenom ratovanju, omogućujući SAD-u da zadrži masivnu vatrenu moć uz postupno uvođenje najmodernije tehnologije

Suvremena geopolitička arhitektura, obilježena tranzicijom s asimetričnih protuterorističkih operacija na paradigmatsko suparništvo velikih sila, osobito Kine i Rusije, nametnula je Zračnim snagama SAD-a (USAF) hitnu potrebu za reevaluacijom kapaciteta dugodometnih udara. Dok se uvođenje naprednih platformi šeste generacije, primarno stealth bombardera B-21 Raider, odvija prema planiranoj dinamici, USAF se suočava s takozvanim deficitom bombardera. Kao odgovor na ovaj operativni jaz, Pentagon provodi opsežne programe duboke revitalizacije i modernizacije flote B-52 i B-1B, pretvarajući ove 'oldtajmere' u nezaobilazne platforme moderne koncepcije ratovanja. Takav pristup ne treba čuditi jer iako se radi o avionima starima nekoliko desetljeća, proces modernizacije je znatno isplativiji i brži od razvoja potpuno novih platformi od nule.

Suprotno inicijalnim pretpostavkama s kraja 20. stoljeća da će naprednije stealth platforme u potpunosti zamijeniti B-52, robusnost i nosivost ove platforme projektirane 1950-ih osigurale su joj operativni opstanak do sredine 21. stoljeća. Trenutačni ciklus modernizacije vrijedan više desetaka milijardi dolara formalizira evoluciju flote u standard B-52J. Transporter oružja na daljinu Ključni element revitalizacije osmeromotornog B-52 je zamjena legendarnih, ali zastarjelih motora Pratt & Whitney TT33 komercijalnim turboventilatorskim motorima Rolls-Royce F130. Ova modifikacija donosi povećanje energetske i ekonomsko-logističke učinkovitosti za čak 30 do 40 posto, radikalno proširujući operativni radijus bez potrebe za frekventnim nadopunama goriva u zraku. Uz to, modernizacija leteće 'stratotvrđave' uključuje ugradnju potpuno nove senzorske i digitalne arhitekture.

Prema dostupnim podacima, B-52 bi trebao proći zamjenu anakronih analognih radarskih sustava AN/APQ-166 novim aktivnim elektronički skenirajućim nizom AESA) tipa AN/APQ-188, a koji je izveden iz mornaričkog lovca F/A-18E/F. Takvim pristupom osigurava se revolucionarni skok u situacijskoj svijesti posade, mapiranju terena i simultanom praćenju ciljeva na kopnu i moru. Također, B-52 dobiva novu, dodatnu stratešku ulogu prema kojoj će bombarder postati svojevrsni transporter oružja na daljinu. Naime zbog nemogućnosti penetracije u napredne neprijateljske sustave A2/AD, odnosno strategije osmišljene za ograničavanje slobode kretanja protivnika i sprječavanje ulaska ili djelovanja unutar određenog operativnog područja, doktrinarna uloga B-52J redefinirana je u platformu za lansiranje oružja s distance. Zrakoplov time postaje primarni nositelj naprednih krstarećih projektila dugog dometa, ali i budućih hipersoničnih oružanih sustava. Za razumijevanje važnosti B-52 za američko ratno zrakoplovstvo valja podsjetiti da je B-52 u uporabi više od 70 godina. USAF danas održava flotu od 76 primjeraka, uključujući njih 58 koji su u aktivnoj službi i spremni su za sudjelovanje u borbenim operacijama diljem svijeta. Važno je i reći da je posljednji B-52 sišao s proizvodne trake daleke 1962. godine, a proizvedeno ih je ukupno 744 komada. Leteći taktički raketni sustav Ukupni trošak za te avione iznosio je otprilike 2,5 milijardi dolara u toj valuti 1950-ih i 1960-ih, ili oko 60 do 70 milijardi današnjih dolara. To se može činiti kao zapanjujući iznos novca, ali u prosjeku košta manje od 100 milijuna dolara po zrakoplovu u današnjim dolarima. Za usporedbu, B-1B je koštao otprilike 317 milijuna dolara po komadu, B-2 oko 2,1 milijardu dolara, a najmoderniji B-21 Raider oko 700 milijuna dolara po letjelici. USAF u budućnosti puno očekuje i od revitaliziranog B-1B Lancera. Iako je dugoročni plan američkog ratnog zrakoplovstva predviđao sukcesivno povlačenje tog tipa bombardera s promjenjivom geometrijom krila do ranih 2030-ih, operativni zahtjevi inducirali su produljenje radnog vijeka flote minimalno do 2037. godine. Prema najnovijoj Pentagonovoj doktrini, taj tip aviona više ne služi primarno za penetraciju na niskim visinama, već se modificira u visoko dostupan nadzvučni taktički raketni sustav.

Revitalizacija B-1B oslanja se na povećanje ubojitosti sustavom modularnog pilona prilagodljivog opterećenju, točnije vanjskoj oružnoj stanici koju je razvio Boeing, a koja povećava nosivost bombardera za 50 posto. Uz to, B-1B postaje i hipersonična testna platforma. Naime zbog svoje nadzvučne brzine od 1,2 maha i specifične kinematike B-1B preuzima ulogu primarne platforme za zračna testiranja i operativno lansiranje teških hipersoničnih projektila, čime rasterećuje flotu B-52 koja prolazi kroz strukturne zahvate te stvara kritični taktički most do pune operativnosti flote B-21. Intenzivnija uporaba starijih zrakoplova zahtijeva napredne metodologije održavanja, a kako bi se suzbili niski postoci operativne spremnosti koji su 2024. godine iznosili 54 posto za B-52H te zabrinjavajućih 43 posto za B-1B, američko Zrakoplovno zapovjedništvo za globalne udare (AFGSC) pokrenulo je kampanju North Star. Ova inicijativa adresira logistička uska grla nastala nestankom originalnih dobavljača dijelova te se u sinergiji s obrambenim industrijama koristi kanibalizacija rashodovanih trupova s lokacija poput baze Davis-Monthan, 3D printanje specifičnih legura i ubrzavanje lanaca opskrbe, čime su kritični logistički incidenti na B-1B smanjeni s preko 450 na oko 160 otvorenih stavki.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Curious Droid