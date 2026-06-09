Izrael traži ukidanje Netanyahuovog uhidbenog naloga: 'Institucija je trula do srži'

Suspenzija Karima Khana "dokazuje da je ova institucija trula do srži", napisao je izraelski veleposlanik pri UN-u Danny Dannon na društvenoj platformi X u utorak.

"Sada je vrijeme da se ponište apsurdne optužnice protiv premijera Netanyahua", dodao je.

Do Khanove suspenzije je došlo zbog sumnje na seksualno nedolično ponašanje prema kolegici. Britanski tužitelj se namjerava vratiti na dužnost kada se to pitanje razriješi i poriče sve optužbe iznesene protiv njega.

Khan je kao glavni tužitelj od 2021. izdao naloge za uhićenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua 2024. zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti povezanih s ratom u Pojasu Gaze.