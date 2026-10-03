Balkanske mreže gore: Je li 'kartonski Trump' navukao Vučića i druge regionalne lidere?

Društvenim mrežama posljednjih dana šire se neobično slične fotografije regionalnih političara s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Mijenjaju se ljudi koji stoje uz njega, ali Trump kao da ostaje zamrznut – isti osmijeh, gotovo identičan položaj tijela, pa čak i desna ruka s podignutim palcem izgleda kao da se nije pomaknula ni centimetra. Što se, zapravo, dogodilo?

Fotografije su objavili kosovski premijer Albin Kurti, albanski premijer Edi Rama i sjevernomakedonski premijer Hristijan Mickoski, a pojavila se i fotografija Trumpa s Aleksandrom Vučićem i njegovom suprugom Tamarom. Gotovo isti Trump pojavljuje se i na fotografiji rumunjskog predsjednika Nicușora Dana.

Internet se počeo pitati je li Trump uopće bio ondje, ili su svi ti lideri, ne znajući jedni za druge, završili uz istu kartonsku figuru američkog predsjednika? Stvarnost je manje spektakularna, ali možda još zanimljivija. Fotografije – barem one koje su dostavljene iz Bijele kuće – jesu stvarne, no način na koji je Bijela kuća organizirala njihovo snimanje i naknadnu distribuciju praktički je sam proizveo savršen materijal za teoriju o „kartonskom Trumpu“.

pic.twitter.com/vsKJ3sllnS — izvestaj REMATA i jos nesto (@do_tokija) October 3, 2026

Palac mu je gotovo na istom mjestu Na prvi pogled doista ima razloga malo se bolje zagledati u fotografije. Trump nije samo snimljen ispred iste pozadine i iz istog kuta. Na fotografijama s različitim gostima ponavlja gotovo identičnu pozu: okrenut je prema kameri, široko se smiješi i drži desnu ruku ispred tijela s podignutim palcem. Na nekim fotografijama sličnost je tolika da se čini kao da se nije pomaknuo ni njegov palac. Upravo su fotografije Kurtija, Rame, Mickoskog i Vučića privukle posebnu pažnju jer se uzvanici mijenjaju, dok Trump na svakoj od njih izgleda gotovo jednako.

An honor to meet President Donald Trump @realDonaldTrump in New York at the reception he hosted for the UN General Assembly.



Romania deeply values its Strategic Partnership with the United States. Our ambition is clear: to work with President Trump to take this special… pic.twitter.com/2puk9M94Vw — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) October 2, 2026

Kako je moguće da svi imaju gotovo istu fotografiju? Fotografije koje su regionalni lideri počeli objavljivati na svojim profilima nisu zasebno snimili njihovi fotografi, već – Bijela kuća. Kako piše HotNews, rumunjska predsjednička administracija objasnila je da je fotografiranje na Trumpovu prijemu bilo u rukama službenog fotografa Bijele kuće. Fotografije su potom obrađene i naknadno dostavljene predstavništvima zemalja čiji su čelnici sudjelovali na događaju. Drugim riječima, ured predsjednika Rumunjske želi nas uvjeriti da su se Kurti, Mickoski, Vučić i ostali također objavljivali fotografije iz istog službenog seta. To bi trebalo objašnjavati identičnu pozadinu, kut kamere, rasvjetu i kompoziciju. A Trump je, dok su se gosti uz njega izmjenjivali, navodno ponavljao svoju prepoznatljivu fotografsku pozu – široki osmijeh i palac gore. Fotografije zato izgledaju kao predložak u kojem se mijenjaju samo osobe pored američkog predsjednika.

It was an honor to meet President of the United States @realDonaldTrump for the first time during #UNGA81 High-Level Week. I thanked President Trump for his successful push for increased defense spending among the member states of NATO, which Kosova should join as well. The… pic.twitter.com/fbgLJlGgrO — Albin Kurti (@albinkurti) October 2, 2026

Kurti: Prvi susret s Trumpom Albin Kurti svoju je fotografiju objavio u petak, navodeći da mu je to bio prvi susret s američkim predsjednikom. Kurti je napisao da je Trumpu zahvalio na poticanju povećanja izdvajanja za obranu među članicama NATO-a te ponovio želju Kosova za članstvom u Savezu. No kada se njegova fotografija stavi uz ostale, pažnju privlači nešto sasvim drugo – Trump ponovno ima gotovo isti osmijeh, isti položaj tijela i podignuti palac.

Mickoski dobio gotovo isti kadar Vrlo sličnu fotografiju objavio je i šef makedonske vlade Hristijan Mickoski na svom službenom Facebook profilu. Uz njega i Trumpa na fotografiji je Mickoskijeva supruga Rozi. Sjevernomakedonski premijer uz fotografiju je poručio da se savezništvo njegove zemlje i SAD-a temelji na povjerenju, podršci i prijateljstvu. No i ovdje je Trump praktički u istoj pozi, s palcem na istom mjestu. Dodatnu zabunu unosi dojam da je Donald Trump na fotografiji niži od Mickovskog, dok je u stvarnosti, slažu se u komentarima ispod objave, obrnuto. Ovo ipak nije bilo moguće neovisno provjeriti, budući da je Trumpova visina već i ranije bila predmet prijepora – na internetu postoje informacije da je Trump visok od 1,83 do 1,91, a službeni fotografi Bijele kuće već su fotografirali Trumpa s kineskim predsjednikom Xijem iz kuteva iz kojih se ne bi trebalo primijetiti da je niži od kineskog kolege.

Ista scena s Ramom Svoju fotografiju objavio je i albanski premijer Edi Rama, koji se pred istom pozlaćenom pozadinom fotografirao s Trumpom i suprugom Lindom Ramom. Rama se pritom našalio na račun tvrdnji da se nije susreo s američkim predsjednikom, aludirajući na to da bi fotografija onda valjda morala biti napravljena umjetnom inteligencijom. No njegov kadar samo je dodatno pridonio misteriju. Trump je ponovno u sredini, s gotovo nepromijenjenim osmijehom, položajem tijela i karakteristično podignutim palcem.

Tamara Vučić i sama spomenula Trumpovu pozu Obzirom na to da je u Srbiji u tijeku predizborna kampanja, posebnu pažnju privukla je fotografija Aleksandra Vučića, njegove supruge Tamare i Trumpa. Tamara Vučić objavila ju je na Instagramu, a zanimljivo je da se i sama osvrnula upravo na ono što su ubrzo počeli primjećivati korisnici društvenih mreža. Napisala je da neke fotografije vrijedi čekati i deset dana te spomenula Trumpovu „prepoznatljivu pozu za fotografiranje“. Dodala je da fotografija ne može prenijeti njegove šale koje su, prema njezinim riječima, izazvale osmijehe zabilježene na snimci. Fotografija je, prema njezinoj objavi, nastala na Trumpovu prijemu na marginama zasjedanja Opće skupštine UN-a u New Yorku. Rumunji inzistiraju da Trump nije bio od kartona Cijela priča dobila je novu dimenziju kada su se iste sumnje pojavile oko fotografije rumunjskog predsjednika Nicușora Dana i njegove partnerice Mirabele Grădinaru s Trumpom. Teorija o „kartonskom Trumpu“ proširila se toliko da je reagirala rumunjska predsjednička administracija. Kako prenosi HotNews, administracija je potvrdila da je fotografija Dana s Trumpom autentična i da je uz rumunjskog predsjednika doista bio američki predsjednik. Viralnu sliku koja sugerira da su se državnici fotografirali uz Trumpovu kartonsku maketu opisali su kao pamflet izrađen uz pomoć umjetne inteligencije. Rumunjsko predsjedništvo tvrdi kako je pristup fotografiranju imao samo službeni fotograf Bijele kuće, a fotografije su nakon obrade naknadno dostavljene delegacijama.

🚨ВУЧИЋ УХВАЋЕН У ЛАЖИ!!! Барон Минхаузен на апаратима!



Тамара и Александар Вучић, фотографисали су се на пријему у Њујорку са ликом Доналда Трампа



направљеним ОД КАРТОНА



и по повратку у Србију покушали да обману српску јавност да су се сликали са председником САД! pic.twitter.com/p8aEObwmVh — Немања Шаровић (@NemanjaSarovic) October 3, 2026