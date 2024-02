Njemačke lokalne vlasti: Azilanti bi trebali raditi i u gospodarstvu, ne samo za opće dobro

„To želi i društvo, ali i same izbjeglice“, rekao je Sager i ukazao na to da gospodarstvu, prije svega u gastronomiji, nedostaje radnika za obavljanje jednostavnijih poslova. On smatra da je to potrebno kako bi se azilantima „strukturirao radni dan“ i kako bi ih se pripremilo za tržište rada.

U nekim dijelovima Njemačke podnositelji zahtjeva za azilom su, osim na poslove poput čišćenja javnih površina, prisiljeni i na obavljanje poslova u samim smještajima za izbjeglice, poput čišćenja i održavanja zgrade.

U Njemačkoj se trenutno raspravlja i o uvođenju platne kartice za podnositelje zahtjeva za azilom kojom bi bilo moguće nabavljati namirnice, ali ne bi bilo moguće uplaćivati novac u inozemstvo.

Vjeruje se da bi se time smanjili poticaji za ilegalno doseljavanje u Njemačku.

Prošle godine je iznova naglo povećan broj podnositelja zahtjeva za azilom u Njemačkoj, što je urodilo pojačanom retorikom protiv izbjeglica i porastom popularnosti desno-populističkih stranaka poput Alternative za Njemačku (AfD).