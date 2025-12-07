VELIKA ŠTETA

Petogodišnji dječak prskalicom zapalio automobil u Njemačkoj

L. Š. / Hina

07.12.2025 u 14:33

Ilustrativna fotografija
Ilustrativna fotografija Izvor: EPA / Autor: Christopher Neundorf
Bionic
Petogodišnji dječak, kojem je majka dala prskalicu, zapalio je automobil i uzrokovao štetu od 30.000 eura, izvijestila je u nedjelju policija savezne države Sjeverne Rajne-Vestfalije na zapadu Njemačke

Majka, 42-godišnjakinja, zapalila je u subotu prskalicu sa sinom na parkiralištu u stambenoj četvrti grada Hagena, a onda vidjela kako iskre jure ispod obližnjeg automobila, gdje se zapalilo suho lišće. Pokušaji gašenja požara nisu uspjeli, a automobil, u vlasništvu susjeda, potpuno je izgorio.

Vatrogasne službe uspjele su spriječiti širenje plamena na druge automobile na parkiralištu. Ženu čeka tužba za izazivanje požara iz nemara. Policija podsjeća da je prskalica proizvod koji se i dalje može legalno kupiti i paliti tijekom cijele godine, za razliku od druge pirotehnike čija se kupovina u Njemačkoj sve više ograničava.

