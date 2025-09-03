H5N1

Njemačka prijavila pojavu ptičje gripe: Usmrćeno sto tisuća pilića

V. B./Hina

03.09.2025 u 17:22

tportal
Izvor: EPA / Autor: CAROLINE BREHMAN
Njemačka je prijavila pojavu visoko patogenog virusa ptičje gripe H5N1 na peradarskoj farmi u Schleswig-Holsteinu, izvijestila je u srijedu Svjetska organizacija za zdravlje životinja (WOAH)

Virus H5N1 otkriven je u jatu od 2.800 kokoši nesilica u gradu Schenefeldu i usmrtio je 100 tisuća ptica, objavio je WOAH, pozivajući se na izvješće njemačkih vlasti.

Ptičja gripa obično se u Europi širi među peradi upravo na početku jeseni, podsjeća Reuters.

Vlade i peradari strahuju od širenja bolesti koja je u proteklim godinama opustošila jata diljem svijeta, poremetila opskrbu i podigla cijene hrane, uz pojačani rizik od prijenosa na ljude.

