uvjerljiva pobjeda

Friedrich Merz prošao test: Ponovno izabran za čelnika CDU-a

M. Šu./Hina

20.02.2026 u 21:19

Friedrich Merz
Njemačka vladajuća stranka, Kršćansko-demokratska unija (CDU), u petak je ponovno izabrala kancelara Friedricha Merza za svojeg čelnika.

Merza je podržalo 878 od 963 članova stranke na nacionalnoj stranačkoj konferenciji u jugozapadnom gradu Stuttgartu.

Ovo je njegov drugi najbolji rezultat. Godine 2022. bio je izabran s 94,6 posto glasova na online stranačkoj konferenciji i kasnije je potvrđen glasovanjem poštom s 95,3 posto glasova. U 2024. godini je dobio 89,8 posto glasova.

Dvodnevni sastanak stranke odvija se na početku izazovne godine za CDU, koju očekuju izbori u pet saveznih pokrajina, koji će se održati u ožujku i rujnu.

Prema anketama, u dvije istočne pokrajine bolje kotira krajnja desnica nego konzervativci.

Merz je na skupu poručio da CDU mora "spriječiti krajnje desni radikalizam da se vrati na vlast u saveznim pokrajinama Njemačke".

