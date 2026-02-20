Friedrich Merz prošao test: Ponovno izabran za čelnika CDU-a

Njemačka vladajuća stranka, Kršćansko-demokratska unija (CDU), u petak je ponovno izabrala kancelara Friedricha Merza za svojeg čelnika.

Merza je podržalo 878 od 963 članova stranke na nacionalnoj stranačkoj konferenciji u jugozapadnom gradu Stuttgartu. Ovo je njegov drugi najbolji rezultat. Godine 2022. bio je izabran s 94,6 posto glasova na online stranačkoj konferenciji i kasnije je potvrđen glasovanjem poštom s 95,3 posto glasova. U 2024. godini je dobio 89,8 posto glasova.

Dvodnevni sastanak stranke odvija se na početku izazovne godine za CDU, koju očekuju izbori u pet saveznih pokrajina, koji će se održati u ožujku i rujnu.