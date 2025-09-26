Njemačka kupuje protutorpedni torpedo: Platit će ga 70 milijuna eura

Njemačka vojska namjerava kupiti 'protutorpedni torpedo', prenosi portal DefenseNews.

Za sustav, koji tvrtka ThyssenKrupp Marine Systems nudi kao kinetički presretač namijenjen zaštiti ratnih brodova od dolaznih torpeda, dužnosnici obrane planiraju izdvojiti 70 milijuna eura, navodi se u dokumentu. Očekuje se da će parlamentarni odbor za proračun razmotriti nabavu na sjednici zakazanoj za 6. svibnja 2026., a prijedlog bi zastupnicima trebao biti dostavljen dva tjedna ranije.

Na upit Defense Newsa, glasnogovornik njemačkog ministarstva obrane rekao je putem e-pošte da ne može komentirati dokument ni konkretne planove programa.

SeaSpider torpedo - prvi kinetički presretač na svijetu

Tvrtka Atlas Elektronik, podružnica TKMS-a, godinama promovira svoj protutorpedni torpedo SeaSpider, predstavljajući ga kao prvi kinetički presretač na svijetu spreman za tržište. Tvrde da je to jedini pouzdan način uklanjanja sve sofisticiranijih torpeda s naprednim tragačima. Naime dosadašnja obrana od njih uglavnom se temeljila na obmanjivanju njihovih senzora da bi promašili cilj.