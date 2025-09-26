Procurio dokument:

Njemačka kupuje protutorpedni torpedo: Platit će ga 70 milijuna eura

Maja Čohan

26.09.2025 u 18:39

Prototip torpeda SeaSpider
Prototip torpeda SeaSpider Izvor: Ostale fotografije / Autor: Atlas Elektronik
Bionic
Reading

Njemačka vojska planira 2026. godine započeti proces nabave 'protutorpednog torpeda', prema dokumentu o proračunskom planiranju koji je u utorak objavio Politico Europe

Njemačka vojska namjerava kupiti 'protutorpedni torpedo', prenosi portal DefenseNews.

Za sustav, koji tvrtka ThyssenKrupp Marine Systems nudi kao kinetički presretač namijenjen zaštiti ratnih brodova od dolaznih torpeda, dužnosnici obrane planiraju izdvojiti 70 milijuna eura, navodi se u dokumentu. Očekuje se da će parlamentarni odbor za proračun razmotriti nabavu na sjednici zakazanoj za 6. svibnja 2026., a prijedlog bi zastupnicima trebao biti dostavljen dva tjedna ranije.

Na upit Defense Newsa, glasnogovornik njemačkog ministarstva obrane rekao je putem e-pošte da ne može komentirati dokument ni konkretne planove programa.

SeaSpider torpedo - prvi kinetički presretač na svijetu

Tvrtka Atlas Elektronik, podružnica TKMS-a, godinama promovira svoj protutorpedni torpedo SeaSpider, predstavljajući ga kao prvi kinetički presretač na svijetu spreman za tržište. Tvrde da je to jedini pouzdan način uklanjanja sve sofisticiranijih torpeda s naprednim tragačima. Naime dosadašnja obrana od njih uglavnom se temeljila na obmanjivanju njihovih senzora da bi promašili cilj.

vezane vijesti

Razvoj tehnologije SeaSpider započeo je prije gotovo 20 godina kao zajednički projekt Atlasa i nizozemske istraživačke organizacije TNO. Danas se rad nastavlja uz financijsku potporu Europske unije u okviru PESCO-a (Stalne strukturirane suradnje), mehanizma koji jača prekograničnu obrambenu suradnju u Europi.

Samostalno otkriva i uništava nadolazeća torpeda

SeaSpider je mali torpedo osmišljen tako da samostalno otkrije i uništi nadolazeća torpeda bilo koje vrste. Djeluje kao presretač na kratkim udaljenostima s izrazitom razornom moći, opremljen je senzorima i sustavom navođenja, a posebnost mu je pogon na raketno kruto gorivo.

Probni sustav torpedne obrane površinskog broda na višenamjenskom plovilu WTD 71
Probni sustav torpedne obrane površinskog broda na višenamjenskom plovilu WTD 71 Izvor: Ostale fotografije / Autor: Atlas Elektronik

Iako SeaSpider još nije službeno naručila nijedna država, Nizozemska je početkom ove godine objavila namjeru da ga kupi. Njemačka i nizozemska mornarica – čija su zapovjedništva usko povezana – aktivno su sudjelovale u razvoju i ispitivanju sustava.

Prema dostupnim informacijama, prva nizozemska fregata namijenjena protupodmorničkom ratovanju trebala bi biti opremljena ovim oružjem. S njemačke strane, predstavnici industrije istaknuli su da će SeaSpider najprije biti ugrađen u novu fregatu F127, čiji se razvoj i postupci nabave vremenski poklapaju s planovima.

F127 predstavlja novu klasu fregata njemačke mornarice, prvenstveno namijenjenih protuzračnoj obrani. Prema proračunskim planovima, odluka o njihovoj nabavi trebala bi biti donesena mjesec kasnije, u lipnju 2026., a vrijednost projekta procjenjuje se na 26 milijardi eura.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
govor pred un-om

govor pred un-om

Hamas odgovorio Netanyahuu, oglasila se i izraelska oporba: 'Svijet je danas vidio cendravog izraelskog premijera!'
afera mikroskopi

afera mikroskopi

Pavasović Visković o detaljima Petračeve nagodbe: Što ona znači za Beroša?
odgovor szijjartu

odgovor szijjartu

Milanović: Mađari trebaju biti oprezniji, ne vidim razlog za nervozu

najpopularnije

Još vijesti