Njemačka kupuje protutorpedni torpedo: Platit će ga 70 milijuna eura

Njemačka vojska planira 2026. godine započeti proces nabave 'protutorpednog torpeda', prema dokumentu o proračunskom planiranju koji je u utorak objavio Politico Europe
Njemačka vojska namjerava kupiti 'protutorpedni torpedo', prenosi portal DefenseNews.
Za sustav, koji tvrtka ThyssenKrupp Marine Systems nudi kao kinetički presretač namijenjen zaštiti ratnih brodova od dolaznih torpeda, dužnosnici obrane planiraju izdvojiti 70 milijuna eura, navodi se u dokumentu. Očekuje se da će parlamentarni odbor za proračun razmotriti nabavu na sjednici zakazanoj za 6. svibnja 2026., a prijedlog bi zastupnicima trebao biti dostavljen dva tjedna ranije.
Na upit Defense Newsa, glasnogovornik njemačkog ministarstva obrane rekao je putem e-pošte da ne može komentirati dokument ni konkretne planove programa.
SeaSpider torpedo - prvi kinetički presretač na svijetu
Tvrtka Atlas Elektronik, podružnica TKMS-a, godinama promovira svoj protutorpedni torpedo SeaSpider, predstavljajući ga kao prvi kinetički presretač na svijetu spreman za tržište. Tvrde da je to jedini pouzdan način uklanjanja sve sofisticiranijih torpeda s naprednim tragačima. Naime dosadašnja obrana od njih uglavnom se temeljila na obmanjivanju njihovih senzora da bi promašili cilj.
Razvoj tehnologije SeaSpider započeo je prije gotovo 20 godina kao zajednički projekt Atlasa i nizozemske istraživačke organizacije TNO. Danas se rad nastavlja uz financijsku potporu Europske unije u okviru PESCO-a (Stalne strukturirane suradnje), mehanizma koji jača prekograničnu obrambenu suradnju u Europi.
Samostalno otkriva i uništava nadolazeća torpeda
SeaSpider je mali torpedo osmišljen tako da samostalno otkrije i uništi nadolazeća torpeda bilo koje vrste. Djeluje kao presretač na kratkim udaljenostima s izrazitom razornom moći, opremljen je senzorima i sustavom navođenja, a posebnost mu je pogon na raketno kruto gorivo.
Iako SeaSpider još nije službeno naručila nijedna država, Nizozemska je početkom ove godine objavila namjeru da ga kupi. Njemačka i nizozemska mornarica – čija su zapovjedništva usko povezana – aktivno su sudjelovale u razvoju i ispitivanju sustava.
Prema dostupnim informacijama, prva nizozemska fregata namijenjena protupodmorničkom ratovanju trebala bi biti opremljena ovim oružjem. S njemačke strane, predstavnici industrije istaknuli su da će SeaSpider najprije biti ugrađen u novu fregatu F127, čiji se razvoj i postupci nabave vremenski poklapaju s planovima.
F127 predstavlja novu klasu fregata njemačke mornarice, prvenstveno namijenjenih protuzračnoj obrani. Prema proračunskim planovima, odluka o njihovoj nabavi trebala bi biti donesena mjesec kasnije, u lipnju 2026., a vrijednost projekta procjenjuje se na 26 milijardi eura.