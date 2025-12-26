Njemački vojnici neće sudjelovati u mirovnoj misiji u Pojasu Gaze

„Ovakve postrojbe nisu predviđene samo kao posrednici između sukobljenih strana nego moraju po potrebi i skrbiti za mir. No mnogi si ne mogu zamisliti da njemački vojnici upravo to čine u ovoj regiji“, rekao je Wadephul (Kršćansko-demokratska unija CDU) u razgovoru za novinsku agenciju Dpa.

On je ukazao na to da njemački vojnici „u dogledno vrijeme“ neće sudjelovati niti u drugim procesima u Pojasu Gaze.

„Trenutno nitko od nas ne očekuje sudjelovanje u međunarodnoj stabilizacijskoj misiji“, rekao je Wadephul. Njemačka bi mogla, kako je nastavio, „konstruktivno sudjelovati“ u radu struktura navedenih u Rezoluciji Sigurnosnog vijeća Ujedinjenih naroda o Gazi iz listopada.

On je pritom naveo eventualno sudjelovanje Njemačke u radu mirovnog vijeća iako do sada Njemačku nitko nije pozvao na sudjelovanje u tom gremiju.

„Nakon konzultacija zemalja koje bi sudjelovale u radu sigurnosnih postrojbi sada je potreban dogovor o političkom okviru i sigurnosnoj strukturi koju bi jamčile međunarodne postrojbe i palestinske snage sigurnosti“, rekao je Wadephul.

Njemačka bi mogla sudjelovati kao posrednik u osiguranju sigurnosti Izraela a njemački ministar vanjskih poslova je pritom ukazao na „posebnu odgovornost“ Njemačke kada je u pitanju sigurnost i opstanak Izraela.

On je istodobno dao do znanja da Njemačka trenutačno u Gazi skrbi za velik dio humanitarne pomoći ta da je spremna preuzeti „središnju ulogu“ u obnovi Pojasa Gaze.