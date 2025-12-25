Izrael planira više od 100 milijardi dolara uložiti u oružje

ne žele biti ovisni

Izrael planira uložiti 110 milijardi dolara tijekom sljedećeg desetljeća kako bi svoju domaću industriju naoružanja učinio neovisnijom, objavio je u srijedu premijer Benjamin Netanyahu, prema izvješćima izraelskih medija

Govoreći na svečanosti dodjele diploma novoosposobljenim pilotima zračnih snaga, Netanyahu je rekao da je cilj programa smanjiti izraelsku ovisnost o stranim dobavljačima, "uključujući prijatelje", izvijestio je Times of Israel.

Netanyahu se osvrnuo na Njemačku, za koju je rekao da - kao i druge zemlje - nastoji kupiti "sve više i više" sustava naoružanja od Izraela.

Njemačka je privremeno zaustavila dio izvoza oružja u Izrael nakon razornog rata u Gazi, u kojem su poginule tisuće civila, što je zaoštrilo odnose s Tel Avivom.

Druge europske zemlje i Sjedinjene Države, najbliži saveznik Izraela, također su nametnule razna ograničenja, što je izazvalo kritike Netanyahua.

Premijer je rekao da je novi program ulaganja u obranu namijenjen osiguravanju izraelske strateške autonomije u proizvodnji oružja.

Prošli tjedan, Njemačka i Izrael potpisali su ugovor o proširenju raketnog obrambenog sustava Arrow 3 koji se isporučuje njemačkim oružanim snagama, a osmišljen je za zaštitu od potencijalnih ruskih raketnih napada.

Izraelski dužnosnici rekli su da ukupna vrijednost posla - uključujući osnovni sustav - iznosi oko 6,7 milijardi dolara, što ga čini najvećim ugovorom o naoružanju u povijesti Izraela.

Njemačka već desetljećima opskrbljuje Izrael glavnim sustavima naoružanja.

