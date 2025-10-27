Nizozemski političar otkrio recept protiv populista: Vratimo dosadu u politiku!

U eri obilježenoj ličnostima poput krajnje desnog nizozemskog Geerta Wildersa ili američkog predsjednika Donalda Trumpa, jedan je nizozemski političar ostao dosljedan svom nastupu

Henri Bontenbal, čelnik nizozemske demokršćanske stranke centra, Christian Democratic Appeal (CDA), nedavno je održao dvosatni skup u High Tech Campusu u Eindhovenu kada su ga novinari pitali zašto izbjegava sukobe s vođom krajnje desnice Geertom Wildersom uoči ovogodišnjih parlamentarnih izbora, piše Politico. Bontenbal, bivši energetski konzultant i relativni novak u politici, odgovarao je s pozornice na kojoj je održao gotovo 'štrebersko' predavanje o važnosti suradnje i povjerenja u politici. 'Druge nam stranke ponekad zadaju udarac. Ali mi nastavljamo pričati svoju priču', poručio je.

Bontenbal je ušao u politiku u eri koju obilježavaju ličnosti poput Wildersa i Donalda Trumpa — vrijeme u kojem se političari neprestano sukobljavaju i iznose bombastične tvrdnje u kratkim, probavljivim formama na društvenim mrežama. No, Bontenbal je izabrao drukčiji pristup, navodi Politico. 'Bontenbal je po mnogočemu antipopulist', napisao je Simon Van Teutem, nizozemski kolumnist portala The Correspondent.

Taj pristup savršeno pristaje 42-godišnjem Bontenbalu koji je odrastao kao jedno od osmero djece u protestantskoj obitelji u Rotterdamu, a s ponosom ističe da i danas svakodnevno čita Bibliju. Nakon dvije turbulentne godine, Bontenbalova poruka pristojnosti, stabilnosti i povjerenja iznenada odjekuje među biračima. Nizozemski birači ponovno izlaze na birališta 29. listopada, nakon što je prošla vlada pala jedva godinu dana nakon što je formirana. CDA je u anketama rame uz rame s ujedinjenom listom socijalista i zelenih, s oko 24 zastupnička mjesta, dok se Wildersova krajnje desna PVV stranka drži vodeće pozicije s 31 mjestom. To čini CDA jednim od potencijalnih pobjednika izbora, a Bontenbala mogućim ključnim faktorom u formiranju nove vlade.

Bontenbalova politička karijera počela je neočekivano 2021., kada je privremeno ušao u parlament kao zamjena za istaknutog političara Pietera Omtzigta. Na izborima u studenome 2023. potpora stranci CDA srozala se na samo pet zastupničkih mjesta, dijelom zbog uspjeha Omtzigtove nove stranke. Tada se činilo da je Bontenbalovo vodstvo osuđeno na propast. Dvije godine kasnije, situacija je sasvim drugačija. Kršćanski demokrati Henrija Bontenbala sada ciljaju na prvo mjesto i mogućnost formiranja nove vlade. Koliko su visoki svjetski lideri? Od Vučića je viši samo jedan

